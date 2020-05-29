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29 травня • оновлено в 21:37
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Як змінилася найкрасивіша дівчинка в світі: несподівані фото

6.3т
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Модель з Франції Тілан Блондо, яку раніше називали "найкрасивішою дівчинкою в світі" нещодавно відзначила свій 19 день народження. Зараз дівчина працює моделлю і проживає в Парижі.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як вона змінилася.

Як змінилася найкрасивіша дівчинка в світі: несподівані фото

instagram.com/thylaneblondeau

Батьки Тілан - футболіст Патрік Блондо і актриса Вероніка Лубрі. Модель почала кар'єру в 4 роки. Відомою Тілан стала після появи на сторінках французького "Vogue". Однак після того, як журнал опублікував знімки 10-річної Бландо, його звинуватили в розбещенні малолітніх.

Як змінилася найкрасивіша дівчинка в світі: несподівані фото

instagram.com/thylaneblondeau

У 2016 році Блондо стала обличчям французького косметичного бренду L'Oréal Paris.

Як змінилася найкрасивіша дівчинка в світі: несподівані фото

instagram.com/thylaneblondeau

Як змінилася найкрасивіша дівчинка в світі: несподівані фото

instagram.com/thylaneblondeau

Як змінилася найкрасивіша дівчинка в світі: несподівані фото

instagram.com/thylaneblondeau

Як змінилася найкрасивіша дівчинка в світі: несподівані фото

instagram.com/thylaneblondeau

Як змінилася найкрасивіша дівчинка в світі: несподівані фото

instagram.com/thylaneblondeau

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка Тіна Кароль завела мережу апетитними формами в білизні.

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Автор
Марія Дідик
Місце
Франція Париж
Теги
шоу шоу-бизнес
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