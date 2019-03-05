"Як від такої не загуляти?" Варнава жорстко розкритикувала Бузову

Зірка Comedy Woman Катерина Варнава жорстко розкритикувала ведучу та співачку Ольгу Бузову. Так, на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram гумористка розмістила пост із фотографією Бузової та її колишнього чоловіка футболіста Дмитра Тарасова.

"Мені шкода, що ці двоє розлучилися, але як можна від такої не загуляти. Ви згодні зі мною?", — написала Варнава під знімком.

Катерина Варнава instagram.com/kativarnava

У мережі припустили, що Варнава зробила це не зі зла, оскільки найімовірніше вона стала учасницею нового комедійного шоу Comment Out, учасники якого або пишуть коментарі зіркам російського шоу-бізнесу, або отримують неприємні покарання.

Зазначимо, що Ольга Бузова і Дмитро Тарасов розлучилися декілька років тому. Відтоді пара не спілкується, а лише періодично обмінюється образливими словами в соціальних мережах. Розлучення зірка "Дому-2" перенесла нелегко, довгий час вона не могла прийти в себе.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Бузова поділилася з шанувальниками вульгарними фото з концерту. Знімки одразу ж розкритикували в мережі. Так, вона опублікувала в Instagram кадри з виступу, де позує у відвертому вбранні. Концертний костюм артистки багатьом нагадав атрибутику "БДСМ".

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