МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

Російська телеведуча була вражена схожістю Орбакайте з Пугачовою

2.2тЧитати матеріал російською

Російська співачка і дочка знаменитої примадонни Алли Пугачової Крістіна Орбакайте поділилася з підписниками черговим знімком у яскравому образі.

Так, фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в чорному елегантному плащі з органзи, білій футболці і кольоровій спідниці. Свій образ Орбакайте доповнила намистом та яскравою помадою.

Новини
''Що з тобою? Так постаріла!'' Орбакайте переплутали з Пугачовою через зміни у зовнішності

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації Крістіни й засипали її компліментами. Також знімок артистки оцінила і російська телеведуча Олена Малишева.

"Яка схожість із Аллою", — зазначила Малишева, прокоментувавши фото у мікроблозі співачки.

Російська телеведуча була вражена схожістю Орбакайте з Пугачовою
Російська телеведуча була вражена схожістю Орбакайте з Пугачовою
Російська телеведуча була вражена схожістю Орбакайте з Пугачовою
Російська телеведуча була вражена схожістю Орбакайте з Пугачовою
Російська телеведуча була вражена схожістю Орбакайте з Пугачовою
Російська телеведуча була вражена схожістю Орбакайте з Пугачовою

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Орбакайте опублікувала фото разом зі своєю легендарною матір'ю, примадонною радянської естради Аллою Пугачовою. Обидві зірки на знімку зображені без макіяжу, що викликало суперечки серед користувачів мережі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особи
Крістіна ОрбакайтеАлла ПугачоваОлена Малишева
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
4
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки