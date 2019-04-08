Російська телеведуча була вражена схожістю Орбакайте з Пугачовою

Російська співачка і дочка знаменитої примадонни Алли Пугачової Крістіна Орбакайте поділилася з підписниками черговим знімком у яскравому образі.

Так, фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в чорному елегантному плащі з органзи, білій футболці і кольоровій спідниці. Свій образ Орбакайте доповнила намистом та яскравою помадою.

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації Крістіни й засипали її компліментами. Також знімок артистки оцінила і російська телеведуча Олена Малишева.

"Яка схожість із Аллою", — зазначила Малишева, прокоментувавши фото у мікроблозі співачки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Орбакайте опублікувала фото разом зі своєю легендарною матір'ю, примадонною радянської естради Аллою Пугачовою. Обидві зірки на знімку зображені без макіяжу, що викликало суперечки серед користувачів мережі.

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