Як підтримувати форму після 50 років: Мухарський дав поради українцям

Відомий телеведучий, актор і письменник Антін Мухарський розповів, як йому після 50 років вдається тримати себе в формі, зберігаючи сили і бадьорість духу.

В ефірі ObozTV на запитання, що йому допомагає підтримувати форму, Мухарський відповів: "По-перше, треба кинути пити – це головне. Професія актора передбачає велику кількість зустрічей, і тому спокуса випити ввечері келишок завжди є. Тому для того, щоб підтримувати форму після 50, я б порадив чоловікам кинути пити".

Також шоумен нагадав про користь фізичних навантажень.

"Я людина вечірня. Не можу вранці змусити себе бігати, тягати гантелі. А от увечері, якщо є можливість, години півтори швидкої ходьби. Ідеш світ за очі, про щось думаєш, якісь позитивні енергії сприймаєш. Віджимання від підлоги, трохи турніка, трохи гантелей – більше не треба, замучувати себе в залі я не збираюся. Багато хто кидає пити і йде в зал качатися – сублімація алкоголізму йде в м'язи. Я не прихильник таких методик", – розповів він.

"Віджиматися по 30 разів – це перше, що треба робити. Треба тримати тіло в узді. Зазвичай тіло з нас робить рабів – млявих, нецікавих, жирних, ледачих. Тіло – це наш господар, з яким треба боротися в першу чергу", – підкреслив телеведучий.

При цьому Мухарський зазначив, що не дотримується якихось особливих дієт.

"Зараз були гастролі – нічого, дієт ніяких не було. Бургер, сосиски, іноді люблю коли випити. Але якщо є можливість, то безумовно я себе обмежую в жирній і гострій їжі, якихось особливих дієт немає", – повідав він.

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