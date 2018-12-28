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''Я засмучений'': Садальський прокоментував гучну заяву Лоліти про Крим

10.4тЧитати матеріал російською

Російський актор Станіслав Садальський прокоментував заяву співачки Лоліти Мілявської про те, що Крим — Україна.

Як повідомляє Mk.ru, він зізнався, що теж засмучений тим, що його не пускають в Україну, але через це не має наміру міняти свої погляди: Севастополь для нього завжди був і залишається російським містом.

''Я засмучений'': Садальський прокоментував гучну заяву Лоліти про Крим

Фото: angliya.com

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Також зазначимо, що засуджувати співачку українського походження Садальський не став.

"З Лолітою ми ровесники, і вона не права. Я не можу інших засуджувати, Лоліта так вважає, і це її думка, я її поважаю", — прокоментував Станіслав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська співачка українського походження Лоліта Мілявська назвала Крим частиною України, зазначивши, що засуджує будь-яку війну і не бере участі у політичних іграх.

Особа
Станіслав Садальський
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
«Кирпичи» Садальские;«Крым, какой Крым? не брали мы никакой Крым! » Нам подкинули.
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Артемчук Виктор
Артемчук Виктор
Не очікував від садальского такого бреду. Рашисти тимчасово окупували наш Крим, але це не означає, що він став їхнім
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Комаров Ешлі
Комаров Ешлі
Кирпич ровесник?
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