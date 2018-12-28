''Я засмучений'': Садальський прокоментував гучну заяву Лоліти про Крим

Російський актор Станіслав Садальський прокоментував заяву співачки Лоліти Мілявської про те, що Крим — Україна.

Як повідомляє Mk.ru, він зізнався, що теж засмучений тим, що його не пускають в Україну, але через це не має наміру міняти свої погляди: Севастополь для нього завжди був і залишається російським містом.

Фото: angliya.com

Також зазначимо, що засуджувати співачку українського походження Садальський не став.

"З Лолітою ми ровесники, і вона не права. Я не можу інших засуджувати, Лоліта так вважає, і це її думка, я її поважаю", — прокоментував Станіслав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська співачка українського походження Лоліта Мілявська назвала Крим частиною України, зазначивши, що засуджує будь-яку війну і не бере участі у політичних іграх.