"Я "за": Тарабарова розлютила мережу заявою про російських гастролерів

Популярна українська співачка Світлана Тарабарова підтримала гастролі російських артистів в Україні, що викликало гнів у мережі.

Відповідний пост вона написала на своїй сторінці в Instagram у відповідь на численні прохання, пояснивши, що концерти зірок РФ потрібно дозволити тільки за певними умовами.

"Гастролі російських артистів в Україні? Весь шоу-біз, кулуарно звичайно, обговорює повернення росіян на український ринок. Виступ Темнікової, активність піар-агентств, промо росіян в наших музичних ЗМІ, зрада / перемога, хто винен і що робити?. Журналісти звертаються за коментами, тому вирішила один раз відповісти всім – я "за", – написала Тарабарова.

Світлана Тарабарова підтримала гастролі зірок РФ Instagram @tarabarova

На її думку, гастролі росіян дають здорову конкуренцію, яка допоможе розвитку ринку. Також вона вважає, що заборона ні до чого доброго не приводить.

"Але, за однією умовою: наша ВР (цього або наступного скликання) повинна законодавчо ввести податок з проданих квитків російських гастролерів у розмірі 20%, який буде направлений на розвиток української армії. Багато українських артистів зробили і роблять свій внесок в обороноздатність країни – так може прийшов час і сусідам долучитися до цієї справи, як ви вважаєте? Ну і звичайно гастролери мають поважати наші закони і територіальну цілісність України (відсутність виступів в Криму і тимчасово окупованих територіях)", – підсумувала вона.

Світлана Тарабарова Instagram @tarabarova

У коментарях користувачі обурилися через таку ідею. Вони написали, що категорично проти російських гастролерів, адже в Україні почала розвиватися власна культура.

"Заборона російських артистів вже дала позитивні результати. Подивіться, який розвиток української музики за останні 5 років", "Я однозначно проти. Без російського шоу-бізнесу мені більше подобається. Українські співаки в 100 разів краще", "Не думаю, що артисти РФ захочуть віддавати відсоток саме на українську армію і взагалі навряд чи вони поважають територіальну цілісність", "А я проти. У нас стало багато класної української музики по радіо приємно чути пісні рідною мовою. Не треба нам їх", "Категорично ні! Умови хороші, але занадто казкові", – відповіли користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 травня в Одесі зірвали концерт російської співачки, екс-зірки гурту "Серебро" Олени Темнікової, яка визнавалася в любові до президента РФ Володимира Путіна. Активісти зібралися під клубом, спалили прапор РФ.

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