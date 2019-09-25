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27 вересня • оновлено в 19:58
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"Я вмію помилятися": Приходько відверто розповіла про невдалу політичну кар'єру

18.9т Читати матеріал російською

Українська співачка і громадський діяч Анастасія Приходько, яка була членом партії Юлії Тимошенко "Батьківщина", ще раз підтвердила, що йде з політики.

Про це вона розповіла в інтерв'ю журналістці "ЖВЛ" Каті Кароль, уточнивши, що вміє помилятись, як і будь-яка інша людина (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Анастасія Приходько підтвердила, що йде з політики

Анастасія Приходько підтвердила, що йде з політики

Кадр з відео

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За словами Приходько, родичі на її бажання змінити рід діяльності рік тому відреагували з побоюванням. Її просили: "давай уже без цього".

Приходько і Тимошенко

Приходько і Тимошенко

Instagram Приходько

Артистка розповіла, що хотіла бути корисною країні, тому пішла в політику. Більше того, вона зізналася, що це був найважчий рік у її житті.

"Я рухатимусь далі. Я теж людина, я вмію помилятися. Я вмію брати на себе відповідальність за власні вчинки. Я для себе вирішила, що цю історію для мене вже завершено", – зазначила Приходько.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Приходько балотувалася в народні депутати України від партії "Батьківщина" по мажоритарному округу №11 у Вінниці, але не пройшла в парламент. 16 вересня вона заявила, що зав'язує з політикою.

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Особи
Анастасія Приходько Юлія Тимошенко
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес політика
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Дура она и есть дура. В этом вся так называемая Ылита страны 404. Если нечем поживиться то предать как два пальца. А вот прошла бы и все. Вся такая модная и деловая. Украина и ее Ылита)))
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
А как певица состоялась?
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Dell Alex
Dell Alex
Ударенная головой дура )))) Ее "попросили" )))))))))))))) Брать она умеет )) Не скажу что и куда ))
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Ukr Igore
Ukr Igore
Dell Alex, Уходить та правильно. Слід було,взагалі, у те болото не лізти.
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