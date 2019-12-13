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13 грудня • оновлено в 13:04
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"Я плакала": популярна співачка відреагувала на звинувачення Riffmaster у вбивстві Шеремета

2.6т
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Популярна українська співачка Катя Чілі прокоментувала затримання Андрія "Riffmaster" Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

У коментарі виданню "Комсомольская правда в Украине" вона заявила, що знайома з Антоненком близько 15 років.

"Я плакала": популярна співачка відреагувала на звинувачення Riffmaster у вбивстві Шеремета
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"Так. І я плакала, коли він співав кілька днів тому на концерті. Я можу розповісти, що я відчувала тоді, дивлячись на нього. Він співав дуже спокійно, співав про війну, у нього трусилися руки, але так, дуже спокійно, просто від хвилювання. З одного боку, було як якесь примирення з чимось, з іншого – відчувалася його величезна любов до всіх присутніх. Це я відчувала. Я відчувала, що він співає від всіх наших синів, які були на війні. І від усіх, хто загинув, і від усіх тих, хто лишився живий", – сказала співачка.

Крім того, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook вона написала пост на підтримку музиканта.

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Автор
Марія Дідик
Тема
Вбивство Павла Шеремета
Тег
вбивство
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