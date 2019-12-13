"Я плакала": популярна співачка відреагувала на звинувачення Riffmaster у вбивстві Шеремета

Популярна українська співачка Катя Чілі прокоментувала затримання Андрія "Riffmaster" Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

У коментарі виданню "Комсомольская правда в Украине" вона заявила, що знайома з Антоненком близько 15 років.

"Так. І я плакала, коли він співав кілька днів тому на концерті. Я можу розповісти, що я відчувала тоді, дивлячись на нього. Він співав дуже спокійно, співав про війну, у нього трусилися руки, але так, дуже спокійно, просто від хвилювання. З одного боку, було як якесь примирення з чимось, з іншого – відчувалася його величезна любов до всіх присутніх. Це я відчувала. Я відчувала, що він співає від всіх наших синів, які були на війні. І від усіх, хто загинув, і від усіх тих, хто лишився живий", – сказала співачка.

Крім того, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook вона написала пост на підтримку музиканта.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Шеремет був убитий 20 липня 2016 року на перехресті вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького у Києві.

Пізніше слідство у справі Шеремета "встановило особу, яка може бути причетною до вбивства журналіста, але не ідентифікувало її". Також поліція засекретила частина матеріалів у справі Шеремета.

Національна поліція України від 12 грудня 2019 року затримала підозрюваних у вбивстві журналіста Шеремета.

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