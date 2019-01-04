''Я і моя команда — ми йдемо'': Притула слідом за Зеленським звернувся до українців

Український гуморист і телеведучий Сергій Притула записав коротке відеозвернення до українців, у якому потролив колегу, лідера студії "Квартал 95" і кандидата у президенти України Володимира Зеленського.

Спародіювавши манеру, в якій Зеленський у новорічну ніч оголосив про рішення йти в президенти, Притула повідомив про твердий намір йти у відпустку. Відео з'явилося на YouTube-каналі Chile Pepper.

"Шановні українці, ось і прийшов новий, 2019 рік, із яким вас сердечно вітаю. Новий рік ознаменувався тим, що всі балотуються у президенти, і тисячі з вас писали мені: "Сергію, іди". І сьогодні я хочу пообіцяти вам і одразу виконати те, що обіцяю. Я обіцяю вам, я і моя команда — ми йдемо... у відпустку. До зустрічі після Водохреща", — заявив він.

Після публікації на відеохостингу ролик зібрав майже 7 тис. переглядів, неабияк розвеселивши глядачів.

"Сергію, респект! Щасливих свят", "Серьога молодець! Усе правильно, кожен повинен бути на своєму місці!" — вказали в коментарях. Ролик став черговим приводом для дискусій на тему того, чи варто було Володимиру Зеленському балотуватися у президенти.

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