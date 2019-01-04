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''Я і моя команда — ми йдемо'': Притула слідом за Зеленським звернувся до українців

7.4тЧитати матеріал російською

Український гуморист і телеведучий Сергій Притула записав коротке відеозвернення до українців, у якому потролив колегу, лідера студії "Квартал 95" і кандидата у президенти України Володимира Зеленського.

Спародіювавши манеру, в якій Зеленський у новорічну ніч оголосив про рішення йти в президенти, Притула повідомив про твердий намір йти у відпустку. Відео з'явилося на YouTube-каналі Chile Pepper.

"Шановні українці, ось і прийшов новий, 2019 рік, із яким вас сердечно вітаю. Новий рік ознаменувався тим, що всі балотуються у президенти, і тисячі з вас писали мені: "Сергію, іди". І сьогодні я хочу пообіцяти вам і одразу виконати те, що обіцяю. Я обіцяю вам, я і моя команда — ми йдемо... у відпустку. До зустрічі після Водохреща", — заявив він.

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Після публікації на відеохостингу ролик зібрав майже 7 тис. переглядів, неабияк розвеселивши глядачів.

"Сергію, респект! Щасливих свят", "Серьога молодець! Усе правильно, кожен повинен бути на своєму місці!" — вказали в коментарях. Ролик став черговим приводом для дискусій на тему того, чи варто було Володимиру Зеленському балотуватися у президенти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Під час новорічного звернення до українців на телеканалі "1+1", яке "змістило" промову президента України Петра Порошенка, Володимир Зеленський оголосив про висунення у кандидати в президенти України.

  • Керівництво "1+1" пояснило подібний "трюк" тим, що слухати президента під бій курантів — радянська традиція, а зараз прийшов час для нових можливостей.

  • У мережі на рішення шоумена відреагували неоднозначно: частина українців підтримала Зеленського і висловила готовність проголосувати за його кандидатуру. Інші ж прокоментували заяву вкрай негативно.

Особи
Сергій ПритулаВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
видеоYoutube
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Грушенко Владимир
Грушенко Владимир
Задергались порохоботы, видимо поплохело им. Кранты подкрались незаметно, но уверенно.
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Грушенко Владимир, што?))) Кто-то марионеточного клоуна никто не воспринимает всерьёз из адекватных людей. Его уровень максимум в сети - шут и пример для стёба. Природа бы реально набрал бы добрую часть электората,если б шел в политику (он дохера сделал для страны по сравнению с клоуном). На Зелёнку нет повода даже внимание обращать. Адекватности у тебя 0.
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