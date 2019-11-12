"Я єдиний говорю правду": Разін "наїхав" на родину Заворотнюк

Продюсер гурту "Ласкавий май" Андрій Разін почав сварку із родиною актриси Анастасії Заворотнюк та закликав їх якомога швидше поділитися даними щодо її стану.

На своїй сторінці в Instagram він написав, що є єдиним джерелом достовірної інформації, а правду про зірку розповідає від чистого серця.

"Дуже переймаюся за Настю. Дай Бог їй здоров'я. Я сам пережив горе й тому розумію, наскільки важливо говорити людям, як можна швидше, правду. Вважаю, її родина правильно робить, що висловлюється на мою адресу й пише про те, що я пережив таке горе. Але я бажаю тільки одужання Насті. Я хочу вам сказати: чим більше буде гласності від вас, чим більше ви говоритиме правду й говоритимете про стан здоров'я, тим легше буде Насті", – зазначив Разін.

Анастасія Заворотнюк Eadaily

Він розповів, що лікарі з клініки, в якій проходить курс реабілітації актриса, наговорили йому "жахливі речі". Тому продюсер наполіг на важливості швидше "розбудити свідомість" родичів зірки.

"Дуже шкода, що єдиним джерелом для засобів масової інформації є я, як людина, яка контактувала з лікарем Насті, але ми маємо розуміти, що я це роблю тільки від чистого серця й тільки для того, щоб Настя якомога швидше вийшла з цього стану. Родичі повинні більше уваги приділяти її стану здоров'я, знаючи про те, що вся країна переймається за прекрасну дівчину та актрису", – додав Разін.

Продюсер також присоромив усіх за закиди щодо його особистого знайомства із Заворотнюк, назвавши їх недоречними. Він пояснив, що ніколи близько не був із нею знайомий.

Раніше родина хворої на рак Заворотнюк з іронією відреагувала на заяву Разіна про те, що Анастасії полегшало. Вони відзначили, що актриса навіть не знайома з цією людиною.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал