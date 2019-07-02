ГоловнаНовини
МоваЯзык
СпортLady

/люди

"Я б так не зробив": грузин Павліашвілі висловився про відмову Катамадзе від Росії

2.9тЧитати матеріал російською

Популярний грузинський співак Сосо Павліашвілі висловився про рішення Ніно Катамадзе відмовитися від виступів в Росії.

Він закликав не засуджувати джазову виконавицю, яка підтримала мітингувальників у Грузії, пише "Вечірня Москва".

Сосо Павліашвілі

Сосо Павліашвілі

РІА

Новини
Слава Камінська розлучилася: чому розвалилися стосунки з чоловіком Едгаром

"Ніно Катамадзе приймає свої рішення. Я б так не зробив. Але я її не засуджую і вас прошу - не засуджуйте, тому що вона дуже талановита людина. Може бути, з часом Ніно знову приїде на гастролі до Росії. Емоції в даному випадку - не дуже добре. Адже хтось може це розцінити як те, що в Грузії до Росії ставляться погано, але це не так. Є конкретні люди, які хочуть створити такий ось негативний образ, але в цілому до Росії зовсім інше ставлення. Якщо хочете це дізнатися і відчути, потрібно просто приїхати. А з Москви робити якісь висновки не зовсім правильно", - заявив артист.

Сосо Павліашвілі

Сосо Павліашвілі

Krestyanka.com

Нагадаємо, співачка Ніно Катамадзе підтримала мітингувальників у Тбілісі, які збираються біля будівлі парламенту в Грузії, і заявила, що більше не збирається виступати в Росії.

Ніно Катамадзе

Ніно Катамадзе

МК

Як писав OBOZREVATEL, Катамадзе не єдина грузинська артистка, яка вибачилася за свої концерти в РФ. Так, оперна співачка Аніта Рачвелішвілі 29 червня взяла участь в мітингу з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Грузії і попросила вибачення у своїх співгромадян за те, що раніше виступала в Росії.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Протести в Грузії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Протести в Грузії
Особи
Сосо ПавліашвіліНіно Катамадзе
Місце
Грузія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
44
7
Смішно
2
Цікаво
7
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Не нужно ей больше приезжать в Россию. Никогда. Нехай с Кикабидзе в одной кибитке проявляют свой талант.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2

Блоги / думки

ads pixel