"Я б так не зробив": грузин Павліашвілі висловився про відмову Катамадзе від Росії

Популярний грузинський співак Сосо Павліашвілі висловився про рішення Ніно Катамадзе відмовитися від виступів в Росії.

Він закликав не засуджувати джазову виконавицю, яка підтримала мітингувальників у Грузії, пише "Вечірня Москва".

Сосо Павліашвілі РІА

"Ніно Катамадзе приймає свої рішення. Я б так не зробив. Але я її не засуджую і вас прошу - не засуджуйте, тому що вона дуже талановита людина. Може бути, з часом Ніно знову приїде на гастролі до Росії. Емоції в даному випадку - не дуже добре. Адже хтось може це розцінити як те, що в Грузії до Росії ставляться погано, але це не так. Є конкретні люди, які хочуть створити такий ось негативний образ, але в цілому до Росії зовсім інше ставлення. Якщо хочете це дізнатися і відчути, потрібно просто приїхати. А з Москви робити якісь висновки не зовсім правильно", - заявив артист.

Сосо Павліашвілі Krestyanka.com

Нагадаємо, співачка Ніно Катамадзе підтримала мітингувальників у Тбілісі, які збираються біля будівлі парламенту в Грузії, і заявила, що більше не збирається виступати в Росії.

Ніно Катамадзе МК

Як писав OBOZREVATEL, Катамадзе не єдина грузинська артистка, яка вибачилася за свої концерти в РФ. Так, оперна співачка Аніта Рачвелішвілі 29 червня взяла участь в мітингу з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Грузії і попросила вибачення у своїх співгромадян за те, що раніше виступала в Росії.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram