"Втратимо багатьох": Разін зробив тривожну заяву щодо причини хвороби Заворотнюк

Причиною важкої хвороби актриси Анастасії Заворотнюк може бути процедура омолодження за допомогою стовбурових клітин, якою останнім часом захоплюються зірки.

Таке побоювання висловив продюсер гурту "Ласковый май" Андрій Разін у своєму відеозверненні до користувачів, що він записав на тлі невгамовних чуток навколо зірки серіалу "Моя прекрасна няня" (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Анастасія Заворотнюк instagram / a_zavorotnyuk

"Стовбурові клітини просувала Любов Поліщук. У 2006 році ми працювали з Анастасією Заворотнюк на одному заході, де сиділи з нею та розмовляли, і вона каже: "Ти знаєш, це омолодження, це друга молодість, Андрію, подумай, це все таки треба, процедури якісь там, вливання в стовбурові клітини. І тоді я запам'ятав, тому що багато артистів на це присіли. Я не говоритиму за Жанну Фріске, я не говоритиму за інших наших актрис, але низка цих смертей – вона мене насторожила", – розповів Разін.

Він вирішив зв'язатися зі знайомим лікарем в клініці, в якій, імовірно, лежить Заворотнюк. За словами фахівця, у нього є підозри, що саме стовбурові клітини руйнують мозок актриси.

"Ніхто не може сказати, ніхто не вивчав навіть, що відбувається з людьми, які приймали ці стовбурові клітини. Ми, можливо, не тільки Анастасію втратимо, ми втратимо, може бути, ще багатьох зірок. Тому що ступінь вираження їхнього захворювання, вона може через два роки, три, через 10, 15 років йти", – додав Разін.

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