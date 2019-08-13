"Втратила сором і совість": Бузову поставили на місце через витівку із блокадниками

Відомий російський поет-пісняр Ілля Рєзнік поставив на місце співачку Ольгу Бузову, яка ляпнула нісенітницю щодо блокадників.

Відповідний коментар він дав російському "П'ятому каналу", згадавши важкі роки молодості, які він провів у блокадному Ленінграді.

"Ми пухли від голоду, а ви товариші Бузови, пухнете від грошей. Я не знаю, що можна порадити вам, щоб ви жили по-божому, по-людськи", – сказав поет.

Він наголосив, що шоу-бізнес деградує, а зірки втратили вже всякий "сором і совість". За його словами, якби Бузовій довелося в ті роки проживати на 125 грамів хліба на день, то вона б не ляпнула таку дурість.

Бузова вилизує тарілку Кадр із відео

Більше того, Рєзнік заявив, що діти, перед якими він нещодавно виступав і показував їм блокадний музей, "не лизатимуть тарілки", а шануватимуть пам'ять ленінградців. "Бог вам суддя", – підсумував Рєзнік.

Тим часом, мати Бузової вирішила виправдати дочку "генами". "Її бабуся – блокадниця, вона розповідала їй все життя. Ми точно так само з татом любили вилизувати тарілки, і тато весь час жартував, що пережите передається в генах. Ми дійсно ні шматка хліба, ні крихти не залишали ніколи на тарілках. Тобто пережитий голод дійсно зберігається в генах поколіннями", – заявила вона.

Нагадаємо, Бузова вилизувала тарілку і заявила, що вона блокадниця. Це викликало гнів користувачів та голови товариства блокадників Центрального району СПб Ганни Йосипівни Павлової.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Бузова впала на сцені під час виступу і невдало спробувала зробити вигляд, що так і треба.

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