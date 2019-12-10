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10 грудня • оновлено в 12:05
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Втомлена й змучена: Джолі налякала зовнішнім виглядом

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Голлівудська акторка Анджеліна Джолі приголомшила різкими змінами в зовнішньому вигляді під час нового виходу.

Так, зірка з'явилася на виставі "Шановний Еван Гансен" у одному з театрів лондонського Вест-Енду. Знімки із заходу були опубліковані на фансторінці Джолі в Instagram.

Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі

Getty

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Відомо, що після вистави Анджеліна зустрілася за лаштунками з актором Алексом Томасом-Смітом, який виконав у виставі одну з ролей. За лаштунками хлопець зізнався Джолі, що є її давнім шанувальником. Ба більше, Алекс навіть зробив татуювання із зображенням обличчя акторки.

Однак на нових фото завжди розкішна Анджеліна має зовсім інакший вигляд: змучений, втомлений і, здається, ще більше схудлий.

Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі

Інстаграм

Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі

Інстаграм

Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі

Інстаграм

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що після гучного розлучення з Анджеліною Джолі голлівудський актор Бред Пітт закрутив роман із духовною цілителькою і дизайнеркою ювелірних виробів Сет Гарі Халсою.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Анджеліна Джолі
Місце
США
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