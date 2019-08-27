Утік від Путіна до Лукашенка? З'ясувалися подробиці про блудного Депардьє

Французький актор Жерар Депардьє, якому надали у 2013 році російське громадянство, отримав від президента Білорусі Олександра Лукашенка ділянку землі в селі Лапоровічі неподалік від Мінська.

Про це повідомляє видання "TUT.BY" із посиланням на виписку з білоруського єдиного державного реєстру нерухомого майна.

Лукашенко виділив Депардьє ділянку "TUT.BY"

"За рішенням Папернянського сільського виконавчого комітету від 26 березня 2019 року було виділено земельну ділянку на 0,15 га для будівництва й обслуговування одноквартирного житлового будинку. Договір оренди на цю ділянку в той же день, 26 березня, укладено між Папернянським сільським виконавчим комітетом та громадянином Росії, який прописаний у Саранську, Жераром Ксав'є Депардьє на 99 років. Річна вартість оренди – 132,96 (білоруського) рубля", – йдеться в повідомленні.

Село Лапоровічі "TUT.BY"

Лукашенко особисто доручив це зробити. Уточнюється, що ділянка для Депардьє розташована в Лапоровічах у районі вулиці Спортивної. Сусідами актора стали біатлоністка Дар'я Домрачева та її тренер Адріан Цибульський.

Ділянка Депардьє в Білорусі

У виданні нагадали, що російський підданий не раз приїжджав до Білорусі. А в 2015 особисто познайомився з президентом, з яким вони разом косили траву. Тоді Депардьє заявив, що хотів би пожити серед селян, "тому що там гарно і Лукашенко – гарна людина".

"Я думаю, я все продам у Франції! Я більше не хочу бути частиною цієї країни, незважаючи на мою любов до французів", – говорив тоді актор.

Лукашенко допомагає Депардьє косити траву "TUT.BY"

А в 2017 році Депардьє відвідував винний завод і уклав ліцензійний договір на використання свого портрета на упаковці м'ясної продукції білоруського підприємства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Депардьє заморозили рахунки індивідуального підприємця в російських банках ВТБ, Газпромбанку і "КС Банку".

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