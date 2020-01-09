"Вся закривавлена": зірка російського кіно розповіла, як ледь не загинула в Україні

Популярна російська акторка Олена Яковлєва розповіла про те, як постраждала на одному з одеських пляжів.

Так, вона намагалася доплисти до хвилерізу, але почала тонути і в результаті порізалась об каміння. Про це артистка розповіла в інтерв'ю виданню "7 Днів".

Олена Яковлєва

"Плавати не хотілося, а ось засмагнути – дуже. Часу у мене було мало, наступного дня потрібно летіти. І я зрозуміла, що найкращий спосіб швидко і якісно вкритися засмагою – потрапити на хвилеріз. Сонце відбивалося там навіть від води. І на цих хвилерізах стояли люди й засмагали в дуже смішних позах – з вивернутими руками. І я чомусь вирішила, що дістатися до хвилерізу краще вплав. До нього відстань смішна – метрів 15. По-собачому я попливла. Не знала, що біля хвилерізу хвилі б'ють в обличчя... І стала тонути. Люди там думали, я жартую. По-перше, там мілко, та й близько від берега. Я кричала, хапалася за хвилеріз, а він слизький, весь у мушлях, я не могла вилізти. Зрештою хтось мене витягнув. По всьому тілу стікали цівки крові – я порізалася мушлями, а тіло мокре", – розповіла акторка.

Олена Яковлєва

Вона додала, що з того часу дуже насторожено ставиться до моря.

"Я, закривавлена, за тих, хто засмагає, стала хапатися від переляку. Пози їхні зіпсувала. Кричала: "Хочу на берег, давайте рятувальний човен викликати!" Тож із морем я на "ви" досі. Їжджу відпочивати на моря-океани, але не через плавання, а тому що люблю тепло", – поділилася Яковлєва.

Нагадаємо, раніше російську акторку театру й кіно Олену Яковлєву, відому головною роллю в детективному серіалі "Каменська", не пустили на територію України. Пізніше вона заявила, що їхала до своїх батьків, брата й інших родичів, які живуть у Харкові, додавши, що отримала заборону на в'їзд через візит до Криму в 2015-2016 роках.

Своєю чергою користувачі соцмереж бурхливо відреагували на заборону в'їзду в Україну російській акторці театру й кіно Олені Яковлєвій.

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