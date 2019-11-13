"Встигла, поки з'ясували, чий Крим": Сердючка уїдливо пожартувала у Осадчої

Український шоумен Андрій Данилко, відомий також під сценічним ім'ям Вєрка Сердючка, несподівано пожартував про Крим.

Як передає КП, це сталося під час концерту "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою", який відбувся 12 листопада в Києві.

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Так, Сердючка вийшла на сцену, щоб виконати свою нову композицію "Make your raine champagne" ( "Зроби дощ із шампанського").

ТСН

Спеціально для цього виступу Вєрка одягла костюм, в якому виступала на "Євробаченні" в 2007 році. Примітно, що для того, щоб виступити на "Вечорі прем'єр", артистці довелося забирати костюм з музею в Стокгольмі, де він зберігається. На це Осадча запитала: "Ти що, його вкрала звідти?"

"За контрактом, я маю право його забирати, якщо мені потрібно. Поки на нацвідборі на "Євробачення" всі з'ясували, чий Крим, я встигла в ньому кілька разів виступити. Гастролі у мене західні, між іншим", - відповіла телеведучій Сердючка.

Politeka

Як раніше писав OBOZREVATEL, Андрій Данилко в четвертому випуску "Х-Фактор" на каналі СТБ розговорився про свої груди. На таку тему його наштовхнула одна з учасниць Ганна Іванець.

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