"Всім жінкам 70 плюс": Пугачова поділилася лайфхаком для жінок

Примадонна російської естради Алла Пугачова, яка не приховує свої пластичні операції, продемонструвала, що їй допомагає виглядати краще.

На свою сторінку в Instagram вона виклала фото, на якому вона зображена під чорною вуаллю в сіточку. За словами 70-річної артистки, таким чином їй вдається приховати свої зморшки.

"Моя вуаль, моя фортеця. Рекомендую всім жінкам 70 плюс", – підписала кадр Пугачова.

Відзначимо, що Алла Борисівна активно веде свою сторінку в Instagram. На одному з останніх знімків її можна побачити помітно омолодженою. Примадонна так змінилася, що її ледве можна впізнати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Пугачова спровокувала жарт на злобу дня. Зірка російської естради розповіла про відпочинок з друзями.

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