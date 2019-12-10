"Всі хочуть миру": "Міс Львів" виправдалася за скандал із поїздкою до Москви

Володарка титулу "Міс Львів-2018" Наталія Болюх виправдалася за скандал із поїздкою до Росії.

Що примітно, дівчина видалила з Instagram і сторіс всі згадки про російську столицю, а коментар дала на своїй сторінці в Facebook.

"Як і у більшості українців, у мене є друзі, які живуть у Росії, які поділяють мої думки і моє бачення. Всі хочуть миру для наших держав. Я ціную і бережу цю дружбу, тому і відвідала святкування дня народження моїх друзів у Москві", – заявила вона.

За словами Болюх, вона вірить, що обидві країни зможуть повернути мир, об'єднавшись по обидва боки кордону.

Наталя Болюх у Москві Високий Замок

"Я завжди робила все, щоб бути гідною цих титулів. Звичайно, як і всі ми, я дуже люблю свою країну і моя позиція щодо цілісності одна: Україна єдина і нероздільна від Криму до Києва, від Львова до Донецька", – додала Міс-Львів.

Наталя Болюх instagram./topnatalia

Наталя Болюх instagram./topnatalia

Наталя Болюх instagram./topnatalia

Наталя Болюх instagram./topnatalia

Наталя Болюх instagram./topnatalia

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти видання "Високий Замок" звернули увагу на пости Болюх у сторіс, а також на публікації в соцмережі її московського друга Аліка. Дівчина поїхала до Москви. У коментарях вона намагалася виправдатися, що відправилася до Амстердаму на день народження друзів.

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