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10 грудня • оновлено в 22:43
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"Всі хочуть миру": "Міс Львів" виправдалася за скандал із поїздкою до Москви

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Володарка титулу "Міс Львів-2018" Наталія Болюх виправдалася за скандал із поїздкою до Росії.

Що примітно, дівчина видалила з Instagram і сторіс всі згадки про російську столицю, а коментар дала на своїй сторінці в Facebook.

"Як і у більшості українців, у мене є друзі, які живуть у Росії, які поділяють мої думки і моє бачення. Всі хочуть миру для наших держав. Я ціную і бережу цю дружбу, тому і відвідала святкування дня народження моїх друзів у Москві", – заявила вона.

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За словами Болюх, вона вірить, що обидві країни зможуть повернути мир, об'єднавшись по обидва боки кордону.

Наталя Болюх у Москві

Наталя Болюх у Москві

Високий Замок

"Я завжди робила все, щоб бути гідною цих титулів. Звичайно, як і всі ми, я дуже люблю свою країну і моя позиція щодо цілісності одна: Україна єдина і нероздільна від Криму до Києва, від Львова до Донецька", – додала Міс-Львів.

"Всі хочуть миру": "Міс Львів" виправдалася за скандал із поїздкою до Москви
Наталя Болюх

Наталя Болюх

instagram./topnatalia

Наталя Болюх

Наталя Болюх

instagram./topnatalia

Наталя Болюх

Наталя Болюх

instagram./topnatalia

Наталя Болюх

Наталя Болюх

instagram./topnatalia

Наталя Болюх

Наталя Болюх

instagram./topnatalia

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти видання "Високий Замок" звернули увагу на пости Болюх у сторіс, а також на публікації в соцмережі її московського друга Аліка. Дівчина поїхала до Москви. У коментарях вона намагалася виправдатися, що відправилася до Амстердаму на день народження друзів.

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Автор
Дмитро Гриневич
Місце
Росія Москва
Теги
фотографии фотосессія скандали шоу-бизнес
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Рожденный в СССР
Рожденный в СССР
15% рагуль портят жизнь всему населению Украины.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Надо выпускать за границу только после собеседования с СБУ и сдачи тестов на свидомисть. Главным вопросом тестирования считать "чей Крым?"
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