"Все вже вирішили, ми маріонетки": Макаревич виступив проти продовження президентства Путіна в Росії

Російський музикант, фронтмен групи "Машина времени" Андрій Макаревич виступив проти обнулення термінів президентства Володимира Путіна в РФ. За його словами, він "уже засидівся на місці".

Так, на думку Макаревича, голосування зі внесення правок до конституції РФ, яке відбудеться 1 липня, він категорично не підтримує. Про це йшла мова в інтерв'ю музиканта для радіостанції "Ехо Москви" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

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"Я не збирався голосувати. По-перше, я вважаю, що історично сама по собі конституція вкрай мало впливає на життя нашого народу і країни. Це така декорація "для порядку". Ось у всіх є конституція, у нас теж на стіні висить. По-друге, мені категорично не подобається історія з обнуленням", – заявив музикант.

Також, за його словами, голосування про внесення поправок до конституції РФ, у результаті яких Путін зможе піти на черговий президентський термін, не буде чесним.

Макаревич під час бесіди з "Ехо Москви" Скріншот із відео

"Я розумію, що будуть приписки, що будуть намагатися на місцях усе це вирівняти, довести до тих відсотків, які потрібні. Але я знаю одну річ дуже точно. Ось чим менше відрив від того, що потрібно, тим легше приписати. Грубо кажучи, якщо з 10 осіб не прийшло 2 – двох припишуть. Якщо не прийшло 4 – з дуже великими труднощами, але припишуть. Якщо не прийшло 9 з 10 – нічого вони не припишуть, нічого не вийде", – наголосив Макаревич.

Але також він додав, що навіть якщо більшість росіян не прийде голосувати, це не дасть жодного результату, оскільки влада РФ "уже все вирішила за громадян".

"Усе вже вирішили за нас давно. Просто не хочеться маріонеткою бути в цій історії. Будь-яка куховарка може управляти державою. Не треба думати, що це така сакральна справа прямо. Взагалі, неправильно, коли людина 20 років сидить на одному місці. Ну, правда", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 березня президент РФ Володимир Путін підтримав зміни до конституції, які дозволять йому знову переобратися. У результаті Держдума проголосувала за поправку про обнулення президентських термінів у Росії у третьому читанні. Голосування щодо внесення правок до конституції відбудеться 1 липня 2020 року.

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