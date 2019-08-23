"Все буде Україна!" Зірки зворушливо привітали з Днем Державного прапора

У п'ятницю, 23 серпня, зірки зворушливо привітали країну з Днем Державного прапора України.

OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з теплими словами знаменитостей. Так, актриса театру і кіно Ольга Сумська з нагоди свята подякувала всім за теплі слова в день народження і у відповідь нагадала про важливе для українців свято.

"Друзі, хочу подякувати за таку неймовірну кількість привітаннь і теплих слів на день народження! Все прочитала, щаслива і окрилена! Намагаюся відповісти кожному з вас! А сьогодні від щирого серця вітаю вас з Днем українського прапора", – написала вона.

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук також привітав українців з державним святом. "Вітаю всіх нас з Днем Державного Прапора! Нехай він завжди викликає у всіх нас гордість, повагу і любов", – зазначив він.

А на офіційній сторінці гурту "Океан Ельзи" розповіли про гордість України. "Коли Прапор твоєї держави – твоя гордість. З Днем Державного Прапора України", – йдеться в повідомленні.

Народна артистка України, співачка Ірина Білик коротко написала "З днем прапора" і опублікувала свою фотографію на тлі державного символу країни.

Український шоумен і музикант Потап (Олексій Потапенко) і його дружина Настя Каменських побажали громадянам всього самого найкращого. "Батьківщині і всім українцям, гідним жити в кращій країні. Треба тільки трохи почекати і все буде най-най-най", – написав він.

А український поп-співак DZIDZIO (Михайло Хома) розповів свою сімейну історію про український прапор. За словами артиста, в 1990 році папа подарував йому дитячий прапорець, на дерев'яній паличці, зовсім невеликий, і сказав: "Сину, скоро буде Україна!".

"Я дуже тішився тим подарунком, бігав з прапорцем, махав ним, навіть коли лягав спати - клав його під подушку. Я не розумів так глибоко слів свого тата - СКОРО БУДЕ УКРАїНА – але я знав, що блакитно-жовтий прапор якось пов‘язаний з батьковим гарним настроєм, з повстанськими піснями, які співала мені вечорами бабця Катерина, і моїми відчуттями радості! Пам’ятаю це так сильно, ніби то сталося вчора чи сьогодні... З Днем національного українського прапора вітаю всіх нас і Тебе, моя єдина і рідна, моя Україна", – зворушливо розповів він.

Раніше OBOZREVATEL зібрав кращі привітання та листівки до Дня Державного прапора України. Як змінювалися кольори до незалежності, читайте в нашому матеріалі.

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