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"Все буде Україна!" Зірки зворушливо привітали з Днем Державного прапора

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У п'ятницю, 23 серпня, зірки зворушливо привітали країну з Днем Державного прапора України.

OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з теплими словами знаменитостей. Так, актриса театру і кіно Ольга Сумська з нагоди свята подякувала всім за теплі слова в день народження і у відповідь нагадала про важливе для українців свято.

"Друзі, хочу подякувати за таку неймовірну кількість привітаннь і теплих слів на день народження! Все прочитала, щаслива і окрилена! Намагаюся відповісти кожному з вас! А сьогодні від щирого серця вітаю вас з Днем українського прапора", – написала вона.

"Все буде Україна!" Зірки зворушливо привітали з Днем Державного прапора

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук також привітав українців з державним святом. "Вітаю всіх нас з Днем Державного Прапора! Нехай він завжди викликає у всіх нас гордість, повагу і любов", – зазначив він.

"Все буде Україна!" Зірки зворушливо привітали з Днем Державного прапора

А на офіційній сторінці гурту "Океан Ельзи" розповіли про гордість України. "Коли Прапор твоєї держави – твоя гордість. З Днем Державного Прапора України", – йдеться в повідомленні.

"Все буде Україна!" Зірки зворушливо привітали з Днем Державного прапора

Народна артистка України, співачка Ірина Білик коротко написала "З днем прапора" і опублікувала свою фотографію на тлі державного символу країни.

"Все буде Україна!" Зірки зворушливо привітали з Днем Державного прапора

Український шоумен і музикант Потап (Олексій Потапенко) і його дружина Настя Каменських побажали громадянам всього самого найкращого. "Батьківщині і всім українцям, гідним жити в кращій країні. Треба тільки трохи почекати і все буде най-най-най", – написав він.

"Все буде Україна!" Зірки зворушливо привітали з Днем Державного прапора
"Все буде Україна!" Зірки зворушливо привітали з Днем Державного прапора

# 999 - Присвятої Батьківщині та всім українцям, гіднім жити у найкращій стране. Треба только немного зачекаті и все буде най най най ⠀ ⠀⠀ Director: @bondar_aleksey ⠀ DOP: @doroshenko_max & @ mark_ody17 ⠀ Edit / Color: @arkhipovich ⠀ Focuspuller: @slavik_novo ⠀ Executive producer: @gorovaya_irina ⠀ Producer: @vitalikdenchuk ⠀ Line producer: @kolosovskiy_anton ⠀ MUA / Hair: @ingasmolyarova_makeup_hair ⠀ Design: @wasteboyz, @av_natali ⠀ Production: @mozgiproduction ⠀ Music: @realpotap, @positiff ⠀ Lyrics: @realpotap, @dj_bloodless ⠀ Music Arrangement: @roman_katruk ⠀ Mixing & Mastering : @boriskukoba ⠀ #mozgi @mozgiband

Публікація від Oleksii Potapenko (@realpotap)

А український поп-співак DZIDZIO (Михайло Хома) розповів свою сімейну історію про український прапор. За словами артиста, в 1990 році папа подарував йому дитячий прапорець, на дерев'яній паличці, зовсім невеликий, і сказав: "Сину, скоро буде Україна!".

"Я дуже тішився тим подарунком, бігав з прапорцем, махав ним, навіть коли лягав спати - клав його під подушку. Я не розумів так глибоко слів свого тата - СКОРО БУДЕ УКРАїНА – але я знав, що блакитно-жовтий прапор якось пов‘язаний з батьковим гарним настроєм, з повстанськими піснями, які співала мені вечорами бабця Катерина, і моїми відчуттями радості! Пам’ятаю це так сильно, ніби то сталося вчора чи сьогодні... З Днем національного українського прапора вітаю всіх нас і Тебе, моя єдина і рідна, моя Україна", – зворушливо розповів він.

Маю свою сімейну Історію про наш український прапор🇺🇦. У 1990 году тато подарували мені прапор Украіни. То був дитячий прапорець, на дерев'яній палічці, зовсім невеликий. Тато сказав: "Сину, скоро буде Україна! .." Я дуже тішівся тім подарунки, бігав з прапорцем, махав ним, даже коли лягаю спати - клав его під подушку. Я не розумів так Глибока слів свого тата - СКОРО БУДЕ Україна - но я знав, что блакитно-жовтий прапор якось пов'язаний з батькові гарним настроєм, з Повстанська піснями, Які співала мені вечора бабця Катерина, и моїмі відчуттямі радості! Пам'ятаю це так сильно, Ніби то сталося вчора чи сьогодні ... З Днем національного українського прапора вітаю всех нас и Тобі, моя єдина и рідна, моя Україна 🇺🇦

Публікація від DZIDZIO (@dzidzio)

Раніше OBOZREVATEL зібрав кращі привітання та листівки до Дня Державного прапора України. Як змінювалися кольори до незалежності, читайте в нашому матеріалі.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особи
Ірина Білик Ольга Сумська Святослав Вакарчук Олексій Потапенко (Потап) Настя Каменських (NK) група DZIDZIO Океан Ельзи
Місце
Україна
Теги
свято украинский флаг
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
"кратко написала "С днем флага" и опубликовала свою фотографию", "подарил детский флажок, на деревянной палочке и сказал: "Сын, скоро будет Украина", "поблагодарила всех за тёплые слова в день рождения". - да уж растрогали. Слеза умиления скатились по не бритой щеке.
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коршун федот
коршун федот
Пушкин Серёга, И докатилась до болта Кадырова в твоей жопе.
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