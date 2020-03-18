Популярний гурт "Время и Стекло", який нещодавно оголосив про розпад, став обличчям всесвітньо відомого спортивного бренду PUMA.

Учасники дуету Надя Дорофєєва та Позитив (Олексій Завгородній) взяли участь в кампанії Fast Rider з меседжем "такі, тому що захотіли бути такими", повідомила пресслужба колективу.

Пресслужба

Музиканти зазначили, що головна мета проекту – заявити про сміливість бути реальними і рятувати не інші світи, а власний.

Надя і Позитив представили лукбук з кросівками в стилі вісімдесятих років, челендж в популярному додатку TikTok, маски в Instagram Stories і спеціальний набір стікерів в Telegram.

Пресслужба

Виробництвом і реалізацією всіх матеріалів кампанії займалася креативна агенція MOZGI Ideas. Спільно зі студією MOZGI Production вони показали історію справжніх супергероїв. Режисерами проекту виступили Денис Маноха і Максим Шелковніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, коли дует Наді Дорофєєвої та Позитиву "Время и Стекло" попрощається зі сценою.

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