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14 травня • оновлено в 17:18
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Вперше в історії: церемонію "Оскар" можуть перенести

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Церемонію нагородження американської кінопремії "Оскар" у 2021 році можуть відкласти з 28 лютого на червень.

Про це повідомляє видання The Sun. За словами інсайдерів, таке рішення можуть прийняти через брак нових фільмів, зйомки яких заморозили на тлі пандемії коронавірусу.

Вперше в історії: церемонію "Оскар" можуть перенести

Фото: oscar.go.com

"Організатори Оскара протягом декількох тижнів вели переговори про те, чи може церемонія пройти, враховуючи, що так багато релізів було перенесено через COVID-9. Вони пропонують посунути кінопремію з 28 лютого на початок червня. Тоді фільми зможуть випустити в кінці цього року або на початку 2021 року. І вони як і раніше будуть мати право на отримання Оскара. Але поки все це умовно, рішення ще не прийнято", – розповіли джерела.

До речі, такий стан справ може ознаменувати найсерйознішу кризу в історії "Оскара" за майже 100 років. Адже кінопремію ніколи не скасовували та вручали навіть під час Другої світової війни. При цьому церемонія нагородження була останній раз відкладена лише на один день у 1981 році – після замаху на президента США Рональда Рейгана.

Вперше в історії: церемонію "Оскар" можуть перенести

Фото: oscar.go.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американська кіноакадемія оголосила про деякі зміни в правилах премії "Оскар" в зв'язку з пандемією коронавірусу.

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Автор
Крістіна Долматова
Теги
Оскар шоу-бизнес шоу
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