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14 травня • оновлено в 17:18
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"Впарили потворну релігію!" Прилєпін накинувся на відомий гурт, який критикує Путіна

8.7т
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Російський письменник-терорист Захар Прилєпін, який воював у рядах окупантів Донбасу, негативно висловився про панк-гурт "Порнофільми", який у своїх піснях засуджує анексію Криму, війну на Донбасі та дії президента РФ Володимира Путіна.

Про це він розповів в інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Впарили потворну релігію!" Прилєпін накинувся на відомий гурт, який критикує Путіна

Скріншот з відео

"Величезна кількість молодих людей, яким ви впарили, люди ваших переконань, впарили ось цю потворну, аномальну релігію зневаги до власної країни. Ми просвітителі, в цьому випадку, дійсно так. Неприязнь до церкви, до армії, до інтересів російських людей. Ми ж про гурт "Порнофільми" говоримо, який у піснях прямо співає "йдіть до біса, зі своїм прапором" і далі по тексту", – висловився Прилєпін.
"Впарили потворну релігію!" Прилєпін накинувся на відомий гурт, який критикує Путіна

Скріншот з відео

Крім того, йому не сподобалося те, що гурт активно гастролює в Україні, але відмовляється відвідувати Крим і Донбас.

"Вони прямо згадують слово Донбас. Вони вважають людей на Донбасі людьми,які зробили неправильний вибір і поганим сбродом. Вони їдуть виступати, гастролювати Україною, щоб показати їм свою симпатію. Вони мають право на таку позицію, але це дурна і підла позиція", – заявив письменник.

Зазначимо, що раніше Прилєпін уже висловлювався про колектив. Так, в особистому блозі він написав про новий альбом гурту "Это пройдет". Зокрема, йому не сподобалася однойменна пісня, в якій музиканти негативно висловлюються про війну на Донбасі, анексію Криму і терористичні акти в Беслані і Москві.

"Впарили потворну релігію!" Прилєпін накинувся на відомий гурт, який критикує Путіна

Як раніше писав OBOZREVATEL, лідер гурту "Порнофільми" Володя Котляров влаштував провокаційний виступ на фестивалі "Панки в місті", де потролив силовиків президента РФ Володимира Путіна.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Захар Прилепин
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ttt tt
ttt tt
Лет 10 назад их крутили по Нашему Радио. С тех пор не слышал о них ничего. Вот, хоть поросята хрюкнули - а то бы не вспомнил
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Прилепин падаль,кукарекай пока при памяти,возмездие не за горами...
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2
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Русские тоже имеют право на свое дepьмо
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Шоу люди

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