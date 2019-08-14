"Вони вливали в мене ліки": популярна в РФ співачка зізналася в незвичайному дарі

Популярна російська співачка Катя Лель розповіла про те, що володіє незвичайним даром. Так артистка допомогла своїй подрузі уникнути серйозного хірургічного втручання.

Після того, як Лель кілька разів провела руками у хворого плеча знайомої, всі проблеми з її пошкодженим суглобом були вирішені, пише "СтарХит".

"Сьогодні повинні були робити операцію, і її скасували, хоча це неймовірно. Лікар сказав, що немає необхідності. Зазвичай після таких операцій роками відновлюються. Вона мені дзвонить і каже, що це чудо. А я руками, за допомогою енергії, провела раз п'ять біля її травмованого плеча. Я рада, що змогла допомогти близькій людині", - заявила Лель.

За словами зірки, ця сила з'явилася після її зустрічі з інопланетянами.

"Вони впливали на рецептори і начебто ставили стулки. Я не могла закрити рот. Не могла цього зробити. Я брала дзеркало і дивилася, що відбувалося в роті. Начебто ясна вирізувалася і змінювали свій колір. Вони вливали в мене ліки", - говорила співачка.

Як раніше писав OBOZREVATEL, відома російська співачка Катя Лель заявила, що в підлітковому віці її зуби викрали інопланетяни.

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