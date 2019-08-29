"Вони вб'ють мене!" Стало відомо про смерть актора "Інтернів" у Росії: останні кадри з ним

Стало відомо про смерть у Москві популярного актора Олександра Числова ("Інтерни", "Не родися красивою"), який хворів на пневмонію.

Про це ЗМІ розповів його друг Денис Сердюков. Зі свого боку він дізнався про смерть актора від його племінниці Світлани, передає Teleprogramma.pro.

Зазначимо, що в середині серпня Числова госпіталізували з підозрою на пневмонію. А за тиждень до смерті в ефір вийшла телепередача Андрія Малахова, присвячена Числову. На опублікованих у мережі кадрах можна побачити, в якому стані був актор. Крім того, він говорив, що йому страшно і його можуть вбити заради квартири.

Числов перед смертю Кадри з відео

"Мене намагаються вбити. Забрати квартиру. Кілька місяців тому я оформив квартиру на племінницю. Я нікого не можу додому пустити, бо грохнуть. Час такий. Я дуже боюся зараз. Будь ласка допоможіть мені!", – сказав він.

Числов знявся в десятках епізодів Кадри з відео

Він скаржився журналістам, що його вб'ють Кадри з відео

Дивіться останнє відео з Числовим:

Також варто зазначити, що Денис Сердюков, який повідомив про смерть Числова, провів останні дні разом із ще однією відомою актрисою, яка померла цього року. У ЗМІ повідомляли, що він був коханцем актриси серіалу "Кадетство" Ірини Цивіної.

Сердюков із Числовим Кадри з відео

Сердюков із Цивіною Кадри з відео

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