Володимиру Преснякову – 52: як виглядають дорослі діти екс-зятя Пугачової

Російський співак, музикант і композитор Володимир Пресняков 29 березня відзначає свій день народження.
Так, йому виповнюється 52 роки. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує побачити, як виглядають дорослі діти від двох шлюбів Преснякова.
Микита Пресняков
Микита Пресняков
wikipedia.org
21 травня 1991 року у Володимира Преснякова та його фактичної дружини Христини Орбакайте в Лондоні народився син Микита Пресняков.
Наприкінці 1996 року Пресняков і Орбакайте розійшлися, але Володимир зберіг теплі стосунки з Христиною і часто бачиться із сином.
Микита Пресняков з мамою і бабусею
24smi.org
Сам Микита 2009 року закінчив Нью-Йоркську кіноакадемію, йому 28, він відомий як музикант та актор, знявся у таких фільмах як "Ёлки", "Ёлки 2", "Ёлки Последние", "Гардемарини IV" та інші.
У 2017 році році Микита Пресняков одружився на своїй дівчині Олені Красновій.
Артемій Пресняков
Молодший син Володимира Преснякова Артемій народився 5 червня 2015 року в його шлюбі зі співачкою Наталею Подільською. Влітку хлопчикові буде п'ять років.
Кожен раз, коли я укладаю цього чудесного, мого найулюбленішого хлопчиська спати, я потрапляю в солодкий полон години на півтора ... я не можу відпроситися навіть в туалет (ну дуже рідко і з рядом вимог) 😊. Я заручник. Як до цього ставитися ... ??? В принципі я з терпінням і навіть вдячністю до цього ставлюся .. адже це не назавжди (. Чула, що хтось просто читає казку, укладає в ліжечко, вимикає світло ... і на добраніч. У кого як?
Раніше OBOZREVATEL розповідав, де навчаються онуки Пугачової, донька Сюткіна, син Валерії та інші.
Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.