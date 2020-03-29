Володимиру Преснякову – 52: як виглядають дорослі діти екс-зятя Пугачової

Російський співак, музикант і композитор Володимир Пресняков 29 березня відзначає свій день народження.

Так, йому виповнюється 52 роки. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує побачити, як виглядають дорослі діти від двох шлюбів Преснякова.

Микита Пресняков

Микита Пресняков wikipedia.org

21 травня 1991 року у Володимира Преснякова та його фактичної дружини Христини Орбакайте в Лондоні народився син Микита Пресняков.

Наприкінці 1996 року Пресняков і Орбакайте розійшлися, але Володимир зберіг теплі стосунки з Христиною і часто бачиться із сином.

Микита Пресняков з мамою і бабусею 24smi.org

Сам Микита 2009 року закінчив Нью-Йоркську кіноакадемію, йому 28, він відомий як музикант та актор, знявся у таких фільмах як "Ёлки", "Ёлки 2", "Ёлки Последние", "Гардемарини IV" та інші.

У 2017 році році Микита Пресняков одружився на своїй дівчині Олені Красновій.

Артемій Пресняков

Молодший син Володимира Преснякова Артемій народився 5 червня 2015 року в його шлюбі зі співачкою Наталею Подільською. Влітку хлопчикові буде п'ять років.

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