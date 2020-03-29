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29 березня • оновлено в 06:32
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Володимиру Преснякову – 52: як виглядають дорослі діти екс-зятя Пугачової

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Російський співак, музикант і композитор Володимир Пресняков 29 березня відзначає свій день народження.

Так, йому виповнюється 52 роки. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує побачити, як виглядають дорослі діти від двох шлюбів Преснякова.

Микита Пресняков

Микита Пресняков

Микита Пресняков

wikipedia.org

21 травня 1991 року у Володимира Преснякова та його фактичної дружини Христини Орбакайте в Лондоні народився син Микита Пресняков.

Наприкінці 1996 року Пресняков і Орбакайте розійшлися, але Володимир зберіг теплі стосунки з Христиною і часто бачиться із сином.

Микита Пресняков з мамою і бабусею

Микита Пресняков з мамою і бабусею

24smi.org

Сам Микита 2009 року закінчив Нью-Йоркську кіноакадемію, йому 28, він відомий як музикант та актор, знявся у таких фільмах як "Ёлки", "Ёлки 2", "Ёлки Последние", "Гардемарини IV" та інші.

У 2017 році році Микита Пресняков одружився на своїй дівчині Олені Красновій.

Артемій Пресняков

Молодший син Володимира Преснякова Артемій народився 5 червня 2015 року в його шлюбі зі співачкою Наталею Подільською. Влітку хлопчикові буде п'ять років.

Кожен раз, коли я укладаю цього чудесного, мого найулюбленішого хлопчиська спати, я потрапляю в солодкий полон години на півтора ... я не можу відпроситися навіть в туалет (ну дуже рідко і з рядом вимог) 😊. Я заручник. Як до цього ставитися ... ??? В принципі я з терпінням і навіть вдячністю до цього ставлюся .. адже це не назавжди (. Чула, що хтось просто читає казку, укладає в ліжечко, вимикає світло ... і на добраніч. У кого як?

Допіс, Поширення Наталія Подольська (@nataliapodolskaya)

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Автор
Аліна Мельник
Тема
Батьки і діти
Особи
Наталія Подольська Алла Пугачова Крістіна Орбакайте Микита Пресняков Володимир Пресняков-молодший
Місце
Росія
Теги
день народження Відносини актор музика Новини Росії зірки діти шоу шоу-бизнес
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