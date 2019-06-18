Волкер одружився з грузинською журналісткою: що про неї відомо

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер одружився з грузинською журналісткою із видання "Голос Америки" Ії Меурмішвілі.

Наречена оприлюднила знімки з весілля, яке відбулося в п'ятизірковому готелі Вашингтона Hay-Adams, на своїй сторінці у Facebook.

"Все було чудово – погода, люди, атмосфера, музика. Це була відмінна вечірка", – написала наречена, яка вийшла заміж у малиновій сукні з глибоким декольте.

Ія Меурмішвілі і Курт Волкер Facebook@ia.meurmishvili

На кадрах із вечірки також засвітився посол України в США Валерій Чалий. Він разом із Волкером і його дружиною позували на балконі з видом на Білий дім.

Про Меурмішвілі відомо, що з 2009 року вона є кореспондентом "Голосу Америки". З Волкером вони познайомилися в 2015 році, коли він давав інтерв'ю виданню. Стосунки вони не афішували. Що примітно, Волкер вже був раніше одружений. Від першого шлюбу у нього залишилися син Маттіас і донька Соня.

Facebook@ia.meurmishvili

Facebook@ia.meurmishvili

Facebook@ia.meurmishvili

Facebook@ia.meurmishvili

Facebook@ia.meurmishvili

Facebook@ia.meurmishvili

Facebook@ia.meurmishvili

Facebook@ia.meurmishvili

Facebook@ia.meurmishvili

Facebook@ia.meurmishvili

Facebook@ia.meurmishvili

Facebook@ia.meurmishvili

Facebook@ia.meurmishvili

Facebook@ia.meurmishvili

Facebook@ia.meurmishvili

Facebook@ia.meurmishvili

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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