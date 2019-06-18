Волкер одружився з грузинською журналісткою: що про неї відомо

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер одружився з грузинською журналісткою із видання "Голос Америки" Ії Меурмішвілі.
Наречена оприлюднила знімки з весілля, яке відбулося в п'ятизірковому готелі Вашингтона Hay-Adams, на своїй сторінці у Facebook.
"Все було чудово – погода, люди, атмосфера, музика. Це була відмінна вечірка", – написала наречена, яка вийшла заміж у малиновій сукні з глибоким декольте.
Ія Меурмішвілі і Курт Волкер
Facebook@ia.meurmishvili
На кадрах із вечірки також засвітився посол України в США Валерій Чалий. Він разом із Волкером і його дружиною позували на балконі з видом на Білий дім.
Про Меурмішвілі відомо, що з 2009 року вона є кореспондентом "Голосу Америки". З Волкером вони познайомилися в 2015 році, коли він давав інтерв'ю виданню. Стосунки вони не афішували. Що примітно, Волкер вже був раніше одружений. Від першого шлюбу у нього залишилися син Маттіас і донька Соня.
Facebook@ia.meurmishvili
Facebook@ia.meurmishvili
Facebook@ia.meurmishvili
Facebook@ia.meurmishvili
Facebook@ia.meurmishvili
Facebook@ia.meurmishvili
Facebook@ia.meurmishvili
Facebook@ia.meurmishvili
Facebook@ia.meurmishvili
Facebook@ia.meurmishvili
Facebook@ia.meurmishvili
Facebook@ia.meurmishvili
Facebook@ia.meurmishvili
Facebook@ia.meurmishvili
Facebook@ia.meurmishvili
Facebook@ia.meurmishvili
Як повідомляв OBOZREVATEL:
21 травня Зеленський призначив свого радника з юридичних питань Андрія Богдана главою Адміністрації президента.
У ЗМІ дізналися, що через це йому дзвонив спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер із рекомендацією не довіряти юристу Ігоря Коломойського посаду глави АП.
Богдан же заявив, що потрапив під закон про люстрацію "абсолютно несправедливо".
Волкер заперечив, що рекомендував президенту Володимиру Зеленському не призначати Богдана.
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