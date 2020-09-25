Внучка королеви Єлизавети II принцеса Євгенія заявила про вагітність

Внучка британської королеви Єлизавети II принцеса Євгенія офіційно оголосила про свою вагітність.

Про це повідомили на офіційному акаунті королівської сім'ї в Twitter. Повідомляється, що Євгенія і її чоловік Джек Бруксбенк очікують поповнення на початку 2021 року.

"Її Королівська Високість принцеса Євгенія та містер Джек Бруксбенк дуже раді повідомити, що на початку 2021 року вони чекають на появу дитини. Родина в захваті від цієї новини", – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, дитина принцеси Євгенії займе 11-е місце в черзі на королівський престол. Це буде вже дев'ятий правнук або правнучка Єлизавети II. Наразі наймолодшим членом королівської сім'ї є Арчі – син принца Гаррі і Меган Маркл, котрий народився 6 травня 2019 року.

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк одружилися в жовтні 2018 року. У мережі після їхнього весілля активно обговорювали питання про походження обранця принцеси – багатьох користувачів дивувало, що внучка королеви Великобританії "вийшла заміж за простолюдина".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британський принц Гаррі осоромився на весіллі своєї двоюрідної сестри, принцеси Євгенії, передчасно оголосивши про вагітність своєї дружини Меган Маркл.