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30 травня • оновлено в 11:35
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Внучка Боярського засвітила пишні груди: пікантне фото

1.7т
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Внучка російського актора і співака Михайла Боярського Катерина поділилася з шанувальниками пікантним фото, на якому засвітила пишні груди.

Відповідний знімок 21-річна дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому спортивному бюстгальтері сидячи на ліжку.

Михайло Боярський з онукою Катериною

Михайло Боярський з онукою Катериною

Фото: instagram/boyarskaya.katerina

Катерина Боярська

Катерина Боярська

Фото: instagram/boyarskaya.katerina

Зазначимо, що шанувальники дівчини не змогли встояти перед її пікантним кадром. Вони засипали Катерину компліментами.

"Яка ж ти гаряча, секс просто", "Красива дівчина", "Прекрасна", "Просто насолода", – написали люди.

Внучка Боярського засвітила пишні груди: пікантне фото
Внучка Боярського засвітила пишні груди: пікантне фото
Внучка Боярського засвітила пишні груди: пікантне фото
Внучка Боярського засвітила пишні груди: пікантне фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Боярська потішила шанувальників пікантним знімком. Вона позувала в купальнику, продемонструвавши пишні груди.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Михайло Боярський
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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