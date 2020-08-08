Українська співачка Софія Ротару, якій 7 серпня виповнилося 73 роки, відзначила свій день народження в колі найближчих людей.

Знімками зі святкування поділилася внучка артистки Соня на особистій сторінці в Instagram. На них Ротару зображена в оточенні сім'ї: сина Руслана Євдокименка, невістки Світлани та онуків Анатолія і Софії.

Софія Ротару з сім'єю (Instagram Соні Євдокименко)

З нагоди свята співачка вбралася в яскраву довгу сукню та зробила легкий макіяж. Свій образ вона доповнила легкою укладкою.

Софія Ротару з онуками Анатолієм і Сонею (Instagran Соні Євдокименко)

Софія Ротару з онуками (Instagran Соні Євдокименко)

Шанувальники співачки зробили масу компліментів сім'ї та самій Софії Ротару. Багато з них зазначили, що дивлячись на артистку складно повірити, що їй виповнилося 73 роки.

Внучка 73-річної Ротару показала, як співачка відзначила свій день народження. Фото

Внучка 73-річної Ротару показала, як співачка відзначила свій день народження. Фото

Внучка 73-річної Ротару показала, як співачка відзначила свій день народження. Фото

Внучка 73-річної Ротару показала, як співачка відзначила свій день народження. Фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Ротару збільшила свої гонорари за виступи на корпоративах в 4 рази за останні 20 років.