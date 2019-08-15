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"Влаштовували цькування": у Повалій висловилися про скандал з її концертом в Києві

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Продюсер і чоловік співачки Таїсії Повалій Ігор Ліхута розповів про її майбутній виступ в Києві, який мав відбутися честь 55-річчя артистки.

Про свій концерт вона повідомила в кінці липня, але на днях директор Палацу "Україна" Роман Недзельський заявив, що виступ є спланованою провокацією. Ігор Ліхута в інтерв'ю виданню "Комсомольская правда в Україні" спростував цю інформацію.

"Влаштовували цькування": у Повалій висловилися про скандал з її концертом в Києві
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"Ми офіційно оформили документи. Після узгодження умов представники Палацу надіслали договір оренди, який був підписаний і повернутий назад. Також в зазначений термін була внесена передоплата. Представники Палацу запевнили нас, що все добре, передоплату вони отримали, а оригінал договору ми зможемо забрати найближчим часом. Пройшов час і ми почали стикатися з ігноруванням наших прохань і робочих питань. А підсумком всього стало те, що нам повернули передоплату, протримавши її півтора місяця, як помилковий платіж, а договір не віддали", - сказав Ліхута.

"Влаштовували цькування": у Повалій висловилися про скандал з її концертом в Києві

Крім того, чоловік зазначив, що його дружина на даний момент проживає в Україні і в РФ їздить виключно по роботі.

"Таїсія нічого поганого про Україну не говорила. Попередня влада п'ять років влаштовувала їй цькування. Нас обливали брудом, нам не давали можливості висловитися. Новинна політика в нашій країні була просто жахлива. Причому мені дзвонять з одного телеканалу і кажуть: "Пане Ігоре, а візараз де?". Я кажу: "Вдома, в Києві". А вони: "А ви хіба не в Криму?", - каже чоловік Повалій.

"Влаштовували цькування": у Повалій висловилися про скандал з її концертом в Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, Повалій часто дивує шанувальниківзовнішніми змінами. Нещодавно в мережі її не впізнали, а єдине, чим фоловери змогли її ідентифікувати – це голос.

Пізніше артистка нарвалася на шквал критики. У коментарях до однієї з фотографій помітили, що у неї "сиплеться штукатурка". А 6 червня український політтехнолог навіть змушений був підписати під фотографією, що це саме вона, тому що впізнати артистку було складно.

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филипп филипыч
филипп филипыч
а что с ней не так? почему травили?
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филипп филипыч
филипп филипыч
Голованов Сергей, а ясно. а вакарчуку че крест не поставили?
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
филипп филипыч, ?!? А кто ее травил?!? Просто поставили на ней крест как на певичке для оккупантов, вот и все!
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