"Влад нервовий": Тодоренко обурила мережу відео з маленьким сином

Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яку нещодавно запідозрили у другій вагітності, обурила своїх фоловерів відео зі свої маленьким сином і чоловіком. Користувачі мережі зазначили, що чоловік артистки Влад Топалов поводиться агресивно.
На відео, яке Тодоренко розмістила на своїй сторінці в Instagram, вона та її маленький син грають на фортепіано.
Регіна Тодоренко
Cosmopolitan
"Так цікаво аналізувати себе в ролі матері: як правильно прищепити любов до музики, а не нав'язати; як навчити отримувати задоволення від улюбленої справи, а не пригнічувати? Ох... мільярд питань, але допомога батьків, психологів і книг заспокоює", - підписала відео Тодоренко.
# РегінаМать Так цікаво аналізувати себе в ролі матері😀: як правильно прищепити любов до музики, а не нав'язати; як навчити отримувати задоволення від улюбленої справи, а не пригнічувати? Ох ... мільярд питань долає, але допомога батьків, психологів і книг заспокоює) # регінатодоренко
Користувачі мережі залишили безліч коментарів під відео Тодоренко. Багато похвалили її, а деякі зазначили, що артистка має дати свободу вибору своїй дитині.
"Дайте йому свободу, в раптом, він хокеїст від Бога", "Англійська, музика... Я так розумію, він через тиждень на роботу виходить?", "Вибачте звичайно, але мені здається Влад нервовий. Він так агресивно все робить" , "Коли батьки музиканти, спробуй вирости без любові до музики", - пишуть в мережі.
Регіна Тодоренко народила первістка 5 грудня 2018 року. Зазначимо, що артисти не показують обличчя дитини і не дуже часто діляться фото.
# ПЕРЕЛЕТсМЛАДЕНЦЕМ (3 місяці) Прошу звернути увагу, що це мій досвід, і я все роблю по ощущеніям😌: 1. При зльоті і посадці бажано давати груди, воду або соску, щоб з'являвся ковтальний рефлекс; тоді вушка будуть в порядку) Мій чоловік груди відпустив і взяв соску, мабуть так він контролював відчуття. 2. Переодягати в салоні літака не можна, для цього є спеціально відведене місце - пеленальний столик у вбиральні. 3. Маленьке спостереження з моїх подорожей: при зміні тиску часто навіть у дорослих трапляється здуття, тому рекомендую відразу дати крапельки від газіков. 4. Якщо хочете, щоб чоловічок спав в колисці, попередьте авіакомпанію завчасно про те, що потрібна ліжечко. Якщо авіакомпанія не надає таку послугу, то весь політ будете тримати малюка на руках - для цього є спеціальний дитячий ремінь безпеки, який кріпиться до батькові чи матері. 5. ВАЖЛИВО !!!! Взяти з собою плед і шапочку в літак ✈️, тк як в салоні буває прохолодно. (Особливо якщо летите азіатськими авіалініями - постійно як в морозилці). 6. Прямо перед зльотом бажано закапати носик аквамарисом. Якщо переліт більше 3-4 годин, капати аквамарисом двічі, тк в літаку дуже суха середу. Я по собі знаю, як за час перельоту ти або набрякають, або перетворюєшся на сухар 😰; якщо у вас друге, то настійно рекомендую пити більше води, а також давати дитині рідина на вимогу. 7. ЗБЕРІГАЙТЕ СПОКІЙ 🧘♀️, і тоді малюк буде спати. # регінатодоренко # регінапутешественніца # семейниебудніТТ # ДУБАЙ @ visitdubai.ru #visitdubai
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Тодоренко здивувала шанувальників пікантним фото. Артистка похвалилася своїми формами і апетитною фігурою, поставши перед камерами у відвертому бікіні. Багато шанувальників Регіни зазначили, що на фотографії занадто багато фотошопу і артистка виглядає неприродно.
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