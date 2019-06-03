"Влад нервовий": Тодоренко обурила мережу відео з маленьким сином

Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яку нещодавно запідозрили у другій вагітності, обурила своїх фоловерів відео зі свої маленьким сином і чоловіком. Користувачі мережі зазначили, що чоловік артистки Влад Топалов поводиться агресивно.

На відео, яке Тодоренко розмістила на своїй сторінці в Instagram, вона та її маленький син грають на фортепіано.

Регіна Тодоренко Cosmopolitan

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"Так цікаво аналізувати себе в ролі матері: як правильно прищепити любов до музики, а не нав'язати; як навчити отримувати задоволення від улюбленої справи, а не пригнічувати? Ох... мільярд питань, але допомога батьків, психологів і книг заспокоює", - підписала відео Тодоренко.

Користувачі мережі залишили безліч коментарів під відео Тодоренко. Багато похвалили її, а деякі зазначили, що артистка має дати свободу вибору своїй дитині.

"Дайте йому свободу, в раптом, він хокеїст від Бога", "Англійська, музика... Я так розумію, він через тиждень на роботу виходить?", "Вибачте звичайно, але мені здається Влад нервовий. Він так агресивно все робить" , "Коли батьки музиканти, спробуй вирости без любові до музики", - пишуть в мережі.

Регіна Тодоренко народила первістка 5 грудня 2018 року. Зазначимо, що артисти не показують обличчя дитини і не дуже часто діляться фото.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Тодоренко здивувала шанувальників пікантним фото. Артистка похвалилася своїми формами і апетитною фігурою, поставши перед камерами у відвертому бікіні. Багато шанувальників Регіни зазначили, що на фотографії занадто багато фотошопу і артистка виглядає неприродно.

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