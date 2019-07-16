"Вкрав серце": стало відомо, ким є дівчина керівника ОП Богдана

Керівник Офісу президента Андрій Богдан засвітив дівчину, співзасновника інтернет-магазину біжутерії Jewellery BAZAR і співвласника бренду купальників і білизни La Marе Анастасію Слічну.

Вона розповіла в коментарі "Страна.ua" про стосунки, а також поділилася подробицями спільної поїздки на джазовий фестиваль у Львові.

Дівчина Богдана Анастасія Слічна

"З Андрієм ми знайомі давно, нас пов'язувала загальна компанія. Ми часто перетиналися на спільних заходах, вечірках і вечерях. Андрій дуже розумний, порядний, цілеспрямований чоловік, я поділяю його життєві принципи і цінності, до речі, він володіє унікальним почуттям гумору. Близько спілкуватися ми почали в кінці минулого року. Андрій прийшов до мене на день народження, і вкрав моє серце", – зізналася Анастасія.

Анастасія Слічна facebook /anastasiya.slichnaya

За словами Слічної, саме вона стала ініціатором подорожі до Львова. Дівчина Богдана зазначила, що обожнює фестиваль джазу, і вже котрий рік поспіль не пропускає цей культурний захід.

Дівчина Богдана Анастасія Слічна facebook /anastasiya.slichnaya

"Саме я вмовила Андрія поїхати разом. Дуже хотілося, щоб він відчув все, що відбувається на Leopolis Jazz Fest – на щастя, йому вдалося знайти вікно у своєму щільному графіку, і він зміг вирватися лише на один вечір і дуже цьому радий. На жаль, у нас було обмаль часу, але ми його провели дуже душевно. Андрій же сам зі Львова, тому кожна вулиця, кожне перехрестя і кожен закуток у нього пов'язаний із якимись смішними історіями з дитинства, юності. Ми провідали його маму й тата", – додала Анастасія.

Слічна facebook /anastasiya.slichnaya

Вона вирішила не афішувати, чи зробив Богдан їй пропозицію. "На даному етапі ми не розголошуємо, але обіцяю, що ви перші про все дізнаєтеся", – відповіла Слічна.

Анастасія також зазначила, що як "розумна і впевнена в собі жінка", не ревнує свого чоловіка до президента України Володимира Зеленського, з яким він проводить весь свій час.

Про дівчину Богдана відомо, що раніше вона була продюсером компанії Wise Vision (займалася зйомками). Зараз вона співзасновник інтернет-платформи дизайнерської біжутерії Jewellery BAZAR, а також співвласниця (разом з Іриною Пожарською) бренду купальників і спідньої білизни La Marе. Шоурум знаходиться на Хрещатику, а купальник в середньому коштує 3000 гривень.

Богдан і Слічна

Аастасія Слічна і Андрій Богдан

Слічна і Богдан

Як повідомляв OBOZREVATEL, Богдан був призначений главою Офісу президента (Адміністрація президента до реорганізації. – Ред.) у кінці червня.

День Конституції України він провів на концерті російського шоумена Олександра Ревви, відомого під псевдонімом Артур Пірожков. Він назвав поп-зірку патріотом і громадянином України.

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