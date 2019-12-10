"Виявився вразливим": зірка репу в Росії спантеличив дивною поведінкою. Відео

Відомий російський репер Джиган зірвав інтерв'ю дивною поведінкою, втікши зі студії.

Відповідне відео оприлюднила на своїй сторінці в Instagram журналістка Олена Жигалова, до якої на шоу "Алена, блін!" і прийшов спочатку артист (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Джиган щось забув у куртці Кадр з відео

"Відволічемося від загального передноворічного шухеру і ялинкової естафети, друзі, і перенесемося трошки до світу тварин. Джиган прибув до нашої студії в компанії похмурого вигляду чоловіків, і до інтерв'ю вся компанія у першу чергу побажала відвідати туалет. Їхнє прагнення усамітнитися (як ми зрозуміли, щоб швидко і ефективно підготувати товариша перед відповідальним інтерв'ю) було настільки потужним, що терпіння не вистачило навіть на кілька секунд оформлення перепусток на друзів", – написала Олена.

Охоронець Джигана пострибав слідом Кадр з відео

За словами Жигалової, один із тих, хто супроводжував, "зі спритністю парнокопитних" перестрибнув через турнікет, порушивши вимоги безпеки компанії. Охоронці зробила зауваження, після чого похмура компанія вже не хотіла давати інтерв'ю.

"Раптово воно образило до глибини душі всю компанію на чолі з гостем шоу, який миттєво передумав давати інтерв'ю. "Середньостатистичний лох", як назвав його якось Тіматі, виявився дуже вразливим", – додала журналістка.

Вона зазначила, що вся банда пішла геть, зірвавши ефір із дорогою підготовкою, декораціями, командою та знімальною групою, а Джиган пізніше "винуватим голосом повідомив" по телефону, що у нього "зіпсувався настрій".

У Джигана зіпсувався настрій Кадр з відео

"Особисто від себе вважаю за потрібне попередити всіх колег, які запрошують Джигана на зйомки якихось проектів – бути готовими до самого несподіваного повороту подій, на увазі особливостей розвитку деяких представників фауни, які з якоїсь причини називають себе реперами. А по факту, є просто мавпами, які поплутали берега", – констатувала журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо, що дружина відомого російського репера Джигана Оксана Самойлова вагітна вчетверте.

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