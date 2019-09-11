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11 вересня • оновлено в 22:28
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"Виявилася хабалкою": в мережі з'явилося відео з Лободою, яка матюкається на концерті

4.3т Читати матеріал російською

У мережі з'явилося відео, на якому чутно, як українська співачка Світлана Лобода лається зі сцени.

Відео з'явилося в телеграм-каналі YOBAJUR. "Лобода, яка "ніколи не матюкається. Слухає мантри і взагалі не п'є "виявилася хабалкою, яка публічно матюкається на заході. Просто так, заради забави", - написали в мережі.

"Виявилася хабалкою": в мережі з'явилося відео з Лободою, яка матюкається на концерті
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Імовірно, запис зроблено 10 вересня на вечірці на честь дня народження шоумена Олександра Ревва, де виступала Лобода.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особа
Світлана Лобода
Місце
Росія
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Гастроли по паРахе накладывают особый отпечаток.
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1
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Свиридова Наталья
Свиридова Наталья
С кем поведёшься...
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0
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Махно Володимир
Махно Володимир
ТП
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