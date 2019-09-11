"Виявилася хабалкою": в мережі з'явилося відео з Лободою, яка матюкається на концерті

У мережі з'явилося відео, на якому чутно, як українська співачка Світлана Лобода лається зі сцени.

Відео з'явилося в телеграм-каналі YOBAJUR. "Лобода, яка "ніколи не матюкається. Слухає мантри і взагалі не п'є "виявилася хабалкою, яка публічно матюкається на заході. Просто так, заради забави", - написали в мережі.

Імовірно, запис зроблено 10 вересня на вечірці на честь дня народження шоумена Олександра Ревва, де виступала Лобода.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У мережі було багато критики на адресу Лободи через те, що вона переспівала пісню примадонни Алли Пугачової "Живи спокійно, країна".

Раніше Лобода розбурхала мережу, продемонструвавши здібності свого тіла – в чорному купальнику сіла на шпагат.

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