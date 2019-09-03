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3 вересня • оновлено в 08:42
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Віторган став батьком: скільки актор заплатив за дитину від сурогатної матері

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Російський актор, 79-річний Еммануїл Віторган, який недавно в четвертий раз став батьком, не приховує, що дитину для них з дружиною Іриною виносила і народила сурогатна мати.

Як повідомляє Starhit, артистові довелося заплатити за появу малятка на світ два мільйони рублів (близько 400 тисяч гривень. – Ред.). За словами самого Віторгана, про другу дитину подружжя задумалося відразу ж після народження Етель.

Віторган став батьком: скільки актор заплатив за дитину від сурогатної матері

Еммануїл Віторган з сім'єю

Фото з Instagram

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"Через тиждень після того, як дівчинка народилася, Іра сказала, що хоче ще одну дитину. Неважливо — хлопчика чи дівчинку. Я, звичайно, був ошелешений. Я все це розумію. Коли донька піде в школу, мені вже буде за 80, а коли захоче вийти заміж — понад сто. Але хіба це важливо? Я вже дуже багато років не був настільки щасливий. це неймовірні відчуття, і вік батьків у такому випадку не важливий", — заявив Віторган.

Віторган став батьком: скільки актор заплатив за дитину від сурогатної матері

Еммануїл Віторган з сім'єю

Фото з Instagram

Зазначимо, що старша донька Етель народилася у 2018 році. Тоді Еммануїл запевнив, що Ірина сама виносила і народила її, правда, їм довелося вдатися до процедури ЕКО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина відомого українського журналіста Дмитра Гордона, редактор політичних програм Олеся Бацман вагітна втретє.

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Особа
Еммануїл Віторган
Місце
Росія
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