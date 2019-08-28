Віторган ошелешив мережу новиною про дитину

79-річний Еммануїл Віторган став батьком в 4-й раз. Актор повідомив, що у нього народилася ще одна донька.

Дівчинку назвали Кларою. Вона народилася в шлюбі з 56-річною Іриною Млодик. Про це Віторган розповів на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"У нас поповнення, на світ з'явилася ще одна донечка, Кларочка", - підписав знімок актор.

Для Млодик це друга дитина в шлюбі з Віторганом, в 2018 році у них народилася дочка Етель. А у самого 79-річного є дорослі дочка і син, у яких є свої діти.

"Дітям однозначно, здоров'я і щастя! Але, вибачте, як би не цинічно це звучало, татові 79 років, навіщо?", "Маячня повна! Куди світ котиться? Навіщо природу обманювати? Ви, що до 200 років жити зібралися? Не шкода дітей, що сиротами залишаться?" - пишуть в мережі.

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