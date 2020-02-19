Вітасу – 41: куди зник і як зараз виглядає зірка 2000-х Віталій Грачов

Популярний український і російський співак Віталій Грачов, більш відомий як Вітас, 19 лютого відзначає свій день народження.

Так, йому виповнюється 41 рік. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив дізнатися, куди останнім часом пропав артист, чим зараз займається і як виглядає (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вітас (Віталій Грачов) Pinterest

Вітас (Віталій Грачов) народився 19 лютого 1979 року в Даугавпілсі, Латвійська РСР. Незабаром його сім'я переїхала до України, до Одеси, де жив дідусь Вітаса.

В Одесі Віталій відвідував музичну школу з класу акордеона, займався танцями, працював у театрі пластики і голосової пародії.

Після дев'яти класів Вітас переїхав до Москви, де отримав освіту і досяг перших успіхів у кар'єрі.

Вітас в юності Pinterest

Сольна кар'єра Вітаса стартувала в грудні 2000 року, його незвичайна манера співу фальцетом викликала інтерес у публіки і зробила його популярним.

Після дебюту Вітаса у багатьох слухачів, експертів і музичних педагогів виникло питання, яким чином артист може співати таким високим голосом, що звучить у Вітаса в композиції "Опера № 2". Продюсер Вітаса Сергій Пудовкін пояснював, що незвичайні здібності Вітаса пов'язані з особливостями анатомії горла.

У той Вже час деякі експерти з вокалу відзначали, що Вітас на низьких і середніх нотах виконує не тільки спів, скільки речитатив, що характерно для виконавців, які професійно не займаються вокалом.

Однак в той же час відомо, що Віталію Грачову вдалося переспівати навіть Сергія Пєнкіна, голос якого в чотири октави називають срібним. Вітас же бере 5,5 октави, але, якщо треба, може співати й басом.

Вітас (Віталій Грачов) і його продюсер Сергій Пудовкін Pinterest

Примітно, що 2009 року Вітас отримав звання народного артиста Китаю. У цій країні він знявся у фільмах "Мулан", "Останній секрет Майстра", "Створення партії". А офіційний фан-клуб Вітаса в Китаї налічує більш ніж 1 мільйон людей. У Шанхаї навіть встановлено статую на честь Вітаса.

Вітас (Віталій Грачов) 24smi.org

Що стосується особистого життя Вітаса, відомо, що його дружина – Світлана Гранковська. Вони познайомилися в театрі музичної комедії, тоді Грачов вже був зіркою, а Світлана – 15-річною школяркою. Побачивши дівчину за лаштунками, Вітас одразу ж зрозумів, що це кохання з першого погляду.

"Я в неї закохався. Я настільки сильно її кохав, що не міг прожити без неї й десяти хвилин. І тоді я вирішив її вкрасти", – розповідав артист.

У Вітаса і його дружини двоє дітей. Дочка Алла народилася в листопаді 2008 року, а син Максим – 1 січня 2015-го. Артист може похвалитися міцною сім'єю.

Вітас з дружиною і дочкою Pinterest

Сьогодні Вітас продовжує збирати повні зали. Він активно гастролює, правда, останнім часом більше за кордоном.

На свіжих фото Віталія Грачова помітно, що він трохи погладшав, а у волоссі з'явилася сивина. Періодично артист перефарбовує волосся в платиновий блонд.

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Відзначимо, Вітас кілька разів ставав фігурантом гучних скандалів. Так, у травні 2013 року артист збив велосипедистку і вдарив поліцейського, за що в підсумку був позбавлений водійських прав на 1,5 року і оштрафований на сто тисяч рублів.

А в березні 2018 року Віталій Грачов у дворі власного дому на Рубльовці влаштував стрілянину зі стартового пістолета, яка тривала протягом п'яти годин. За це Вітас отримав сім діб арешту за статтею "дрібне хуліганство".

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Гарік Харламов посварився з Вітасом через вульгарне відео. Зірка Comedy Club виклав непристойний ролик, змонтований з відео виступу Вітаса.

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