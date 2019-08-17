Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

"Вирізали частину кістки": модель Playboy розповіла про страшну хворобу

1.7т Читати матеріал російською

Модель Playboy і співачка Кіра Шайн (Kira Shine) поборола страшну хворобу – злоякісну пухлину мозку, проте все ще боїться, що недуга повернеться.

Про цю сторінку свого життя вона розповіла в коментарі "СтарХіт", уточнивши, що про діагноз дізналася в 26 років.

За словами Шайн, у неї тоді різко погіршувалося самопочуття: постійно боліла голова, почалася депресія, оніміла ліва сторона тіла.

Новини
Помер легендарний актор Пітер Фонда

"Доктор порадив зробити МРТ, щоб розуміти, що ж відбувається в голові. Було страшно. Родині не розказала нічого. Головні болі посилювалися з кожним днем. Не могла навіть спати ночами. Через тиждень зважилася сказати мамі. Я зізналася, що у мене був інсульт і росте пухлина. У підсумку ми обидві ревли ридма", – розповіла вона.

Після цього модель почала пошуки медика і навіть з'їздила до Ізраїлю, але операцію все ж проводив московський лікар.

Кіра після операції

Кіра після операції

Старх

"В день операції попросила близьких не їхати зі мною, тому що не хотіла завдавати болю своїй сім'ї. Сказати, що було страшно – неправильно. Я ніколи не боялася смерті. А ось інвалідом прокинутися боялася. Мені зробили заспокійливий укол, повезли до операційної. Я прощалася з цим світом – а це вже дійсно нелегко. Мені розкрили черепну коробку, вирізали частину пошкодженої кістки, вставивши металеву пластинку", – зізналася модель.

Кіра Шайн

Кіра Шайн

instagram

За операцією був довгий відновний період, про який Шайн згадує неохоче. У неї досі болить голова, та й лікарі попереджають, що хвороба може повернутися в будь-який момент.

Kira Shine

Kira Shine

instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році Шайн презентувала чуттєве відео до пісні "Додому".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Теги
шоу-бизнес Playboy рак
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
1
Смішно
1
Цікаво
7
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...