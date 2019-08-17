"Вирізали частину кістки": модель Playboy розповіла про страшну хворобу

Модель Playboy і співачка Кіра Шайн (Kira Shine) поборола страшну хворобу – злоякісну пухлину мозку, проте все ще боїться, що недуга повернеться.

Про цю сторінку свого життя вона розповіла в коментарі "СтарХіт", уточнивши, що про діагноз дізналася в 26 років.

За словами Шайн, у неї тоді різко погіршувалося самопочуття: постійно боліла голова, почалася депресія, оніміла ліва сторона тіла.

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"Доктор порадив зробити МРТ, щоб розуміти, що ж відбувається в голові. Було страшно. Родині не розказала нічого. Головні болі посилювалися з кожним днем. Не могла навіть спати ночами. Через тиждень зважилася сказати мамі. Я зізналася, що у мене був інсульт і росте пухлина. У підсумку ми обидві ревли ридма", – розповіла вона.

Після цього модель почала пошуки медика і навіть з'їздила до Ізраїлю, але операцію все ж проводив московський лікар.

Кіра після операції Старх

"В день операції попросила близьких не їхати зі мною, тому що не хотіла завдавати болю своїй сім'ї. Сказати, що було страшно – неправильно. Я ніколи не боялася смерті. А ось інвалідом прокинутися боялася. Мені зробили заспокійливий укол, повезли до операційної. Я прощалася з цим світом – а це вже дійсно нелегко. Мені розкрили черепну коробку, вирізали частину пошкодженої кістки, вставивши металеву пластинку", – зізналася модель.

Кіра Шайн instagram

За операцією був довгий відновний період, про який Шайн згадує неохоче. У неї досі болить голова, та й лікарі попереджають, що хвороба може повернутися в будь-який момент.

Kira Shine instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році Шайн презентувала чуттєве відео до пісні "Додому".

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