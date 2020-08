Винник та Шоптенко вразили мережу пристрасним виступом на "Танцях з зірками".

Під час першого ефіру шоу "Танці з зірками" співак Олег Винник і його партнерка Олена Шоптенко вразили глядачів пристрасним танцем.

Вони виконали танго під пісню The Phantom of the Opera. Відео розмістили на офіційній сторінці програми в Youtube (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Зазначимо, що своїм виступом Винник та Шоптенко заслужила похвалу і високі оцінки від суддів: 10 від Чапкіса, 8 від Кухар і 7 від Ями (25 балів).

Олена Шоптенко та Олег Винник (Instagram Танці з зірками)

"Супер, дуже сподобалося", "Я не фанатка Олега, але мені сподобалося, дуже пристрасно", "Мурашки по шкірі, чудово", "Вау, красені! Обожнюю цих прекрасних, молодих, талановитих людей! Браво!", "Крутий танець", "Дуже круто станцювали", – пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дві пари повноцінно не змогли взяти участь в першому ефірі нового сезону "Танців з зірками" – учасники та їхні партнери захворіли на коронавірус. Так, позитивні тести на COVID-19 отримали телеведуча Ольга Фреймут і актриса Дарина Петрожицька. Також на коронавірус перехворіли і їхні партнери Ілля Падзіна та Ігор Гелуненко.

