Винник скасував концерти за кордоном через коронавірус

Obozrevatel
Obozrevatel
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Винник скасував концерти за кордоном через коронавірус

Український співак Олег Винник переніс усі свої концерти за кордоном через пандемію коронавірусу.

Про це співак повідомив на офіційній сторінці в Instagram. Організатори європейського туру ухвалили рішення перенести концерти Винника на осінь 2021 року.

"На жаль, життя диктує свої умови, але наші зустрічі обов'язково відбудуться! За всіма змінами в графіку стежте на моєму офіційному сайті в розділі "Афіша". Шукайте свої міста!", – повідомив Винник шанувальникам.

Олег Винник переніс усі свої концерти за кордоном через пандемію.

Крім того, зірка в пості опублікував нову афішу з датами його концертів за кордоном.

Шанувальники Винника засмутилися такою новиною і відзначили, що будуть з нетерпінням чекати виступів артиста.

Шанувальники Винника засмутилися новиною про скасування концертів у 2020 році.
Фанати повідомили, що будуть з нетерпінням чекати виступів артиста.

Як повідомляє OBOZREVATEL, раніше Полякова також перенесла концерт в Києві. Багато членів її команди захворіли і чекають результати тестів на коронавірус. Артистка запідозрила COVID-19 і у себе.

Олег Винник