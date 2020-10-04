Винник і Шоптенко вилетіли з шоу "Танці з зірками"

У шостому ефірі "Танці з зірками" через коронавірус шоу покинула пара Олег Винник та Олена Шоптенко. Учасників дискваліфікували, тому що через стан здоров'я вони не змогли станцювати у двох випусках.

Згідно з правилами проєкту, пара може пропустити тільки один ефір через COVID-19. Виліт учасників шокував глядачів. OBOZREVATEL пропонує переглянути, як танцювала пара у попередніх ефірах (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я згоден з вердиктом. Закон є закон. Для мене цей проєкт був величезним іспитом. Це було дуже складно. Величезне спасибі тобі, Олено. Ти дала мені багато знань. Я нарешті зрозумів, що таке танці", – прокоментував свою дискваліфікацію Винник.

Також Юрій Горбунов відзначив, що глядачі продовжують активно голосувати за Винника. Тому він попросив співака вирішити, кому він хоче віддати свої голоси. Винник спершу хотів подарувати їх Позитиву (Олексію Завгородньому), але в результаті підтримав Ольгу Фреймут та Іллю Падзину.

Нагадаємо, Винник та Шоптенко в п'ятому випуску шоу повідомили, що захворіли на коронавірус. У співака на тлі коронавіруса виникла двостороння пневмонія. Що стосується його партнерки – у неї хвороба проходить у важкій формі. Її мучить сильний кашель, а також постійний жар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше коронавірусом перехворіли дві учасниці шоу "Танці з зірками": актриса Дарина Петрожицька і телеведуча Ольга Фреймут. Вони кілька тижнів на шоу танцювали дистанційно, проте з четвертого випуску обидві пари повноцінно виступають на паркеті.