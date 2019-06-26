"Він не людина": популярний у РФ репер жорстко висловився про Путіна

Популярний російський репер Роман Худяков, відоміший під сценічним псевдонімом Loqiemean, жорстко висловився про президента РФ Володимира Путіна.

Так, відомий своїми опозиційними поглядами музикант заявив, що готовий зустрітися з Путіним, тільки коли той помре. Про це він розповів в інтерв'ю в рамках проекту "Вписка".

Loqiemean Скріншот з відео

"Я сподіваюся, що зустріну його, коли ми будемо проводжати його в інший світ. Ось чого з ним говорити? Він не людина. Щоб ти не сказав — йому по**ати. Привести його до тями не можна. Дідусь уже сформувався", — сказав Худяков.

Роман Худяков Скріншот з відео

"Я не вірю жодним владним структурам після "Зимової вишні". Подивився, як діти з вікон вистрибували, а потім дізнався, що вони згоріли там. Мене це пробило дуже сильно. І коли президент країни, лідер нації два дні мовчить і нічого не каже — це не людина. Немає у нього людських якостей. А як "не людина" може управляти країною?", — зазначив артист.

Обережно! На відео звучить нецензурна лексика.

Як раніше писав OBOZREVATEL, культовий грузинський актор Вахтанг Кікабідзе гнівно висловився про протести в Грузії. Артист заявив, що уряд країни заслужив таку реакцію від населення, оскільки "почав грати з Росією в одну гру".

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