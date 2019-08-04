Віллі Токарєв помер: названа причина

Легендарний російський шансоньє Віллі Токарєв помер через онкологічне захворювання.

Про це повідомив ведучий Микола Тамразов в ефірі радіостанції "Ехо Москви" з посиланням на сім'ю співака, передає "Радіо Свобода".

Уточнюється, що Токарєв був екстрено госпіталізований кілька тижнів тому після обстеження в одній з московських лікарень. Час і місце прощання з шансоньє поки невідомі.

Віллі Токарєв instagram / willi_tokarev

Як повідомляв OBOZREVATEL, Токарєв помер у 84 роки, про що стало відомо 4 серпня. Родичі в мережі поки не коментували інформацію про смерть музиканта. У нього спостерігалися проблеми зі здоров'ям у 2019 році.

Віллі Токарєв instagram / willi_tokarev

Шансоньє отримав величезну популярність, живучи в Америці, куди емігрував в 1974 році. На його рахунку багато пісень, які відомі по всьому світу.

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