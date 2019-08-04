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Віллі Токарєв помер: названа причина

1.9т Читати матеріал російською

Легендарний російський шансоньє Віллі Токарєв помер через онкологічне захворювання.

Про це повідомив ведучий Микола Тамразов в ефірі радіостанції "Ехо Москви" з посиланням на сім'ю співака, передає "Радіо Свобода".

Уточнюється, що Токарєв був екстрено госпіталізований кілька тижнів тому після обстеження в одній з московських лікарень. Час і місце прощання з шансоньє поки невідомі.

Віллі Токарєв

Віллі Токарєв

instagram / willi_tokarev

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Токарєв помер у 84 роки, про що стало відомо 4 серпня. Родичі в мережі поки не коментували інформацію про смерть музиканта. У нього спостерігалися проблеми зі здоров'ям у 2019 році.

Віллі Токарєв

Віллі Токарєв

instagram / willi_tokarev

Шансоньє отримав величезну популярність, живучи в Америці, куди емігрував в 1974 році. На його рахунку багато пісень, які відомі по всьому світу.

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Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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Червоний Данило
Червоний Данило
эх Виля Виля...продажный ты! Обменял матушку россию...на какую то Америку! не по русски это! Русские так не поступают! Ты должен быть до конца дней своих жить на россии, хоть и в говне и нищете, но на россии!
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