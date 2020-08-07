Віктор Павлік прокоментував смерть свого сина

Помер 21-річний син Віктора Павліка.
Український співак Віктор Павлік прокоментував у соцмережі смерть свого 21-річного сина Павла, який помер у п'ятницю, 7 серпня.
Так, на своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікував відео на пісню "Кохаю я Тебе мій Ісус" і побажав сину "спочивати з миром".
Читайте також, як українці відреагували на смерть сина Павліка в матеріалі OBOZREVATEL.
"Спочивай з Богом, синку. Ти тепер мій Ангел. Амінь. Царство небесне", – написав Павлік.
Віктор Павлік з сином Павлом 112 Україна
У коментарях під публікацією користувачі соцмережі написали співаку слова підтримки.
У мережі ажіотаж через смерть сина Віктора Павліка Скриншот коментарів
У мережі ажіотаж через смерть сина Віктора Павліка Скриншот коментарів
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Віктор Павлік у жовтні 2018 року звернувся по допомогу до людей через важку хворобу його молодшого сина Павла.
Співак розповідав, що спершу хвороба в сина проявлялася лише відчуттям оніміння в ногах, потім у хлопця почали відмовляти кінцівки.
Після перших етапів хіміотерапії йому стало краще, проте потім хвороба почала знову прогресувати.
Пізніше син артиста Павло повідомив, що складне лікування не дало результату і його стан помітно погіршився. Віктор Павлік зворушливо звернувся до сина після його зізнання.