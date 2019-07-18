Відому радянську актрису госпіталізували прямо зі спектаклю

У Росії 18 липня народна артистка СРСР, відома актриса Інна Чурікова отримала травму під час вистави.

За даними ТАСС із посиланням на її чоловіка Гліба Панфілова, це сталося, коли вона виступала на сцені московського театру "Російська пісня".

"Інна Михайлівна впала під час вистави, поки ми не розуміємо, що трапилося, чекаємо швидку, чи буде госпіталізація, я не знаю", – сказав чоловік Чурікової.

Інна Чурікова youtube / кадр з відео

Тим часом, її колега Катерина Васильєва повідомила "360", що артистка зачепилася на сцені і впала. За попередньою інформацією, діагноз обнадійливий.

"Її відвезли на швидкій, щоб зробити рентген. Але так на перший погляд немає жодних ні переломів, ні струсу мозку, може бути забій якийсь. Сподіваємося, що все добре", – уточнила вона.

Інна Чурікова Кадр із відео на росТБ

Як повідомляв OBOZREVATEL, за останні дев'ять років неодноразово надходили повідомлення про проблеми зі здоров'ям Чурікової. У 2010 році повідомлялося, що її терміново госпіталізували в кардіологічне відділення з інфарктом. У 2013 році вона відсвяткувала 70-й ювілей.

У 2017 році Чурікову відправили в лікарню після спектаклю, тому що їй стало зле. Увага до актриси, незважаючи на солідний вік. донині прикута на пострадянському просторі.

Вона зіграла за свою кар'єру в багатьох відомих спектаклях і отримала багато нагород, серед яких Міжнародна премія імені Станіславського, Державна премія РРФСР, премії "Ніка", "Тріумф" та інші. Також вона отримала орден кавалера "За заслуги перед Вітчизною".

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