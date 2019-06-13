ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
СпортLady

/люди

Відомий у Росії ведучий впав у кому: що трапилося

9.4тЧитати матеріал російською

Колишній ведучий телеканалу MTV Росія Михайло Рольник отруївся і впав у кому у Москві.

Як повідомив Telegram-канал Baza, за попередніми даними він випив багато алкоголю разом із другом. Уточнюється, що наразі Рольник перебуває у критичному стані. Він був підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

Михайло Рольник

Михайло Рольник

Скрін із відео

Рольник кілька годин лежав без свідомості на дитячому майданчику на північному заході Москви, після чого його забрали лікарі швидкої допомоги. У крові було виявлено 4,2 проміле алкоголю.

Новини
"Не прокинувся..." Син важкохворого Алібасова зробив страшну заяву

Він працював на телеканалі MTV Росія в кінці 1990-х і початку 2000-х років. Вів такі програми, як "Shit-парад" і "12 злісних глядачів".

Пропонуємо подивитися декілька відеороликів з іще молодим Рольник на MTV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 4 червня, російський продюсер Барі Алібасов отруївся засобом для прочищення труб. Його у важкому стані екстрено госпіталізували у Москві.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Росія
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
8
Смішно
2
Цікаво
13
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Живу в России ( повезло)...Это кто?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Украинец Сергей
Украинец Сергей
Сидоров Андрей,тот же вопрос,а ты кто?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel