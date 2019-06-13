Відомий у Росії ведучий впав у кому: що трапилося

Колишній ведучий телеканалу MTV Росія Михайло Рольник отруївся і впав у кому у Москві.

Як повідомив Telegram-канал Baza, за попередніми даними він випив багато алкоголю разом із другом. Уточнюється, що наразі Рольник перебуває у критичному стані. Він був підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

Михайло Рольник Скрін із відео

Рольник кілька годин лежав без свідомості на дитячому майданчику на північному заході Москви, після чого його забрали лікарі швидкої допомоги. У крові було виявлено 4,2 проміле алкоголю.

Він працював на телеканалі MTV Росія в кінці 1990-х і початку 2000-х років. Вів такі програми, як "Shit-парад" і "12 злісних глядачів".

Пропонуємо подивитися декілька відеороликів з іще молодим Рольник на MTV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 4 червня, російський продюсер Барі Алібасов отруївся засобом для прочищення труб. Його у важкому стані екстрено госпіталізували у Москві.

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