Відомий український ресторатор усьоме стане батьком

Юля Ухіна
Юля Ухіна
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Дмитро Борисов усьоме стане батьком

Відомий український ресторатор Дмитро Борисов та його дружина Олена чекають на появу сьомої дитини.

Про це сама Олена повідомила на особистій сторінці в Facebook. Жінка поділилася фото 2016 року, на якому позувала вагітною в колі родини.

"Щороку в нас із Дмитром Борисовим усе стабільно", – написала вона, заінтригувавши шанувальників.

Відомий український ресторатор усьоме стане батьком

Потім у коментарі виданню JetSetter Борисова підтвердила, що вагітна і згодом усьоме стане мамою.

Дмитро та Олена Борисови одружилися у 2014 році. Пара виховує шістьох дітей – п'ятьох синів та доньку. Шоста дитина у подружжя народилася в липні 2018 року.

Дмитро Борисов із дружиною та дітьми

Як повідомляв OBOZREVATEL, 41-річний вокаліст групи Little Big Антон Ліссов зізнався, що незабаром стане батьком. Його дружина Анжеліка Іванова вагітна первістком.