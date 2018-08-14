Відомий співак у Росії тяжко хворий: з'явилися нові подробиці

Відомий російський співак, музикант і композитор Микола Носков, який буцімто переніс інсульт, відчуває себе добре.

Представник виконавця зазначив, що інформація про поганий стан співака, яка з'явилася раніше, не відповідає дійсності, передають РИА Новости.

"Микола Іванович почуває себе добре, проходить реабілітацію вдома, в колі сім'ї. Всю детальну інформацію можна побачити в соціальних мережах артиста, ми публікуємо актуальну інформацію", - прокоментував представник Носкова.

Нагадаємо, Микола Носков змусив фанатів переживати за його здоров'я в березні 2017 року, коли був доставлений в лікарню у важкому стані. У музиканта діагностували ішемічний спинальний інсульт. Він переніс операцію з видалення тромбу в шийному відділі, у зв'язку з чим був змушений скасувати гастрольний тур.

Микола Носков - радянський і російський музикант, п'ятикратний володар премії "Золотий грамофон". Виступав у складі груп "Москва" і "Парк Горького".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 серпня засновник групи "Парк Горького" Олексій Давиденко закликав молитися про здоров'я артиста.